A BUSCA CERTA DE ACOMODAÇÃO

02/08/18 - 00:01:50

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Um dia previsível. Muita conversa sobre a composição do PDT com o PSB, que durou por todo o dia. O deputado Gilmar Carvalho chegou a antecipar o fato no final da manhã de ontem, no ‘Ne-Notícia’, com a informação de que a deputada Silvia Fontes estaria na chapa majoritária do deputado federal Valadares Filho como vice. Não deu outra: à noite, em nota oficial, o PDT comunicou o desligamento da base aliada ao Governo e a composição com os socialistas.

O presidente regional do PDT, Fábio Henrique, será candidato a deputado federal na composição e já anunciou que vai partir para um novo projeto ao lado de Valadares Filho em sua nota. Assinada por Fábio Henrique, ele agradeceu o apoio e ressaltou a sua “estima pela pessoa do governador Belivaldo Chagas”. Tudo aparentemente dentro dos preceitos que conduzem às atitudes cordiais e até democráticas.

O distanciamento de Fábio Henrique e seu grupo da base aliada se deu na primeira reunião de Belivaldo Chagas com os chamados ‘caciques’ da base aliada, quando se tratou, à época, da possibilidade de Eliane Aquino ser candidata à vice. O nome dela obteve unanimidade. Menos da deputada estadual Silvia Fontes (PDT), que também se colocou à disposição para estar na chapa majoritária ao lado do pré-candidato à reeleição, Belivaldo Chagas.

O PDT, durante esse período de decisão, conversou com o PSDB e PSC e até chegou a informar que Silvia poderia ser a vice de Eduardo Amorim. Não chegou lá. O partido previa dificuldade em reeleger a deputada e eleger Fabio Henrique. Nos cálculos parecia impossível e a chance foi encontrada numa composição com o PSB, que precisava de um sigla como o PDT para fortalecer o bloco.

O que acontecer será surpresa, mas junto às demais alianças não houve qualquer tipo de temor. De qualquer forma é uma força que não se pode desconsiderar.

SAÍDA DE IVAN LEITE

Em conversa com aliados, o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que nunca havia sentado com o ex-prefeito Ivan Leite (PRB) para tratar das eleições.

– Ivan resolveu ser vice por conta da candidatura de Adriana Leite à deputada.

– Jamais Ivan disse que foi pressionado para aceitar a vice.

NOME DE ELIANE AQUINO

Belivaldo também confidenciou que a decisão da vice-prefeita Eliane Aquino em ser a vice na sua chapa majoritária teve mais peso que a saída de Fábio e Ivan.

Eliane realmente dá mais força à reeleição ao Governo.

PESO DE DUAS MULHERES

Deputado da base aliada, candidato à reeleição, disse que duas candidaturas e mudanças de grupo político foram definidas pelo peso das mulheres.

– A de Ivan Leite e a de Fábio Henrique, o que é legítimo, disse.

TUDO DENTRO DO SCRIPT

As decisões de Fábio Henrique (PDT) e a de Ivan Leite (PRB) foram tomadas em um momento em que as mudanças ocorrem dentro até do que é previsto.

Nada que não tenha sido dentro do script.

JÁ HÁ MAIS DE 30 DIAS

O governador Belivaldo Chagas, ainda em conversa com aliados, disse que já há 30 dias não contava mais com o apoio de Fábio Henrique à sua pré-candidatura.

Admitiu que isso era bem previsível.

CONVERSA FINAL DE TARDE

Ontem, no final da tarde, em uma produtora na Coroa do Meio, Belivaldo atendeu ao ex-prefeito Fábio Henrique, que lhe comunicou o afastamento da base aliada.

Como já havia feito antes, colocou todos os cargos à disposição.

ELIANE CONTRA FAKE NEWS

Eliane Aquino (PT) aconselha: “estamos num processo eleitoral que será muito duro e difícil. Então, não acreditem nas fake news nem as compartilhem”.

– Nós temos que cuidar do nosso estado com muita responsabilidade e verdade.

SUPLENTES DE ROGÉRIO

O pré-candidato ao Senado, Rogério Carvalho (PT), terá como primeiro suplente Jorge Mitidieri (PSD), empresário e proprietário do Colégio Máster.

A vereadora por Socorro, Maria da Taiçoca (PSD), será a segunda suplente.

IVAN LEITE EXPLICA

Ivan Leite (PRB) disse ontem ao colunista que uma coisa pesou muito na sua decisão: “o pedido, por telefone, de Geraldo Alckmin, candidato a presidente pelo PSDB”.

Ivan lembrou que votou em Eduardo Amorim ao Senado em 2010.

HOJE SERÁ OFICIALIZADO

Ivan Leite anuncia sua pré-candidatura a vice-governador hoje à tarde, durante reunião na sede do PSDB, em Aracaju, com a presença de lideranças do bloco.

– Hoje será o dia do “sim”, disse.

HELENO NEGA PRESSÃO

O pré-candidato ao Senado pelo PRB, ex-prefeito Heleno Silva, disse ontem que sempre falou que a vice-prefeita Adriana Leite teria legenda para disputar as eleições.

Indiretamente desmente qualquer pressão sobre a decisão de Ivan Leite.

APOIO EM MURIBECA

O prefeito e vice de Muribeca, Fernandinho Franco e Marcio Pinheiro estiveram com o pré-candidato ao Senado, André Moura, e reafirmaram que votam com ele.

Estavam ainda José Erinaldo, de Frei Paulo, e Iggor Oliveira, de Poço Verde.

TUDO COMO DANTES

O deputado Jairo de Glória (PRB), pré-candidato à reeleição, disse ontem que “tudo está como dantes no quartel de Abrantes”, em relação ao seu posicionamento.

Mas pode reavaliar sua situação.

IBRAIM CONHECE POUCOS

Pré-candidato a deputado estadual, o vereador Ibraim Monteiro, de Lagarto, admitiu ontem que conhece poucos que fizeram por Sergipe o que André Moura vem fazendo.

– Eu conheço Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar as nossas, disse.

– André você hoje está fazendo a mesma coisa pelo Estado de Sergipe, concluiu.

DÁ ADEUS ÀS CHAPINHAS

Um deputado estadual, que disputa a reeleição, disse ontem que a base aliada ao Governo fechou questão para a formação do chapão.

A oposição também não permitirá chapinha.

QUESTÃO DE ESTRUTURA

Na avaliação de político experiente em eleições no estado, o bloco da oposição não terá estrutura para segurar os aliados para o segundo turno. Está difícil…

– Tudo zera e favorece quem tiver mais argumento para reversão.

SOBRE DISPUTA FEDERAL

Segundo ainda os cálculos do mesmo político, “Governo e oposição vão disputar sete vagas e com muita sorte sobrará apenas uma para Rede e PSB”.

Admite que Fábio Henrique (PDT) pode ser o eleito.

SECRETARIA DO TURISMO

Uma das Pastas devolvidas por Fábio Henrique foi a Secretaria de Turismo, que tem à frente Cincinato Jr., hoje totalmente vinculado a Belivaldo Chagas.

É possível que Cincinato continue no cargo.

Notas

Gleisi está feliz – Uma liderança do PSB disse a O Antagonista que, com a retirada da candidatura de Marília Arraes pelo PT — como informou a Crusoé –, o partido caminha para a neutralidade nas eleições. Gleisi Hoffmann está feliz: ela considera uma vitória não haver aliança entre PSB e Ciro Gomes.

Manuela confirmada – Em convenção esvaziada, o PCdoB confirmou a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência. A indicação foi aprovada por unanimidade ontem. Manuela defendeu a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Para nós [esquerda], vencer uma 5ª eleição consecutiva é uma obrigação”, afirmou.

Celeridade na definição – O ministro Edson Fachin, que é o relator do pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu ontem celeridade na definição pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da situação eleitoral do ex-presidente, de modo que não paire dúvidas sobre a questão com a proximidade do pleito.

Nega medida cautelar – Luiz Fux, presidente do TSE, negou pedido de medida cautelar para que fosse declarada desde já a inelegibilidade de Lula, informa o site Jota. O ministro julgou que há problemas processuais para que o pedido avance, como o fato de ser requerido antes do prazo de oficialização de candidaturas.

Proibido contratos da OAS – O Tribunal de Contas da União (TCU) proibiu ontem a OAS de fazer novos contratos com o governo federal por cinco anos, informa o G1. A punição foi imposta devido à participação da empreiteira em fraudes na licitação da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, em Pernambuco.

Mantido subsidio do Diesel – Foi publicada no Diário Oficial medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer que manteve, até o dia 31 de dezembro, o subsídio de até R$ 0,30 por litro no comércio do óleo diesel rodoviário. O objetivo é garantir o desconto de R$ 0,46 no litro acordado com caminhoneiros durante greve.

Conversando

Decisões finais – As decisões finais estão sendo tomadas e o PDT finalmente está confirmando aliança com o PSB. Fábio a federal e Silvia à vice.

Até dia 15 – Belivaldo Chagas continua conversando com lideranças políticas do interior e pode anunciar adesões até o dia 15 de agosto.

Pela Saúde – Um detalhe que se percebe no atual Governo: o Huse está com um trabalho de atendimento que demonstra a atuação de Belivaldo Chagas.

Ainda tímida – Mendonça Prado, pré-candidato ao Governo pelo DEM, acha que o programa de TV pode alavancar a sua campanha, ainda um tanto tímida.

Campanha intensa – Heleno Silva (PRB) faz uma pré-campanha intensa ao Senado Federal em todas as regiões, principalmente no Sertão.

Mais agressivo – A oposição está com um serviço de marketing nos grupos sociais e na mídia mais agressivo e eficiente. Não deixa passar nada.

Vária fotos – O governador Belivaldo Chagas (PSD) passou à tarde de ontem tirando fotos para a campanha eleitoral.

Saída do grupo – Ontem à tarde Fábio Henrique enviou mensagem a Belivaldo Chagas para marcando uma conversa para anunciar sua saída do grupo.

Parte do jogo – Belivaldo Chagas admite que ninguém quer perder aliado, mas no período eleitoral isso faz parte do jogo.