A SAÚDE PÚBLICA VAI DE MAL A PIOR, AFIRMA VEREADOR

02/08/18 - 16:38:45

Correndo o risco de fechar as portas para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), por falta de repasse do Governo do Estado, o Hospital São José, foi citado durante o discurso do vereador Anderson de Tuca (PRTB), como exemplo da má gestão do Poder Público.

“Enquanto a Saúde Pública não for prioridade de qualquer gestão, a tendência é piorar. Aliás, nem sei se tem como ficar pior. Chega a ser absurdo uma entidade estar prestes a fechar as por falta de repasses de verba. Essa desorganização contribui, e muito, para a ineficiência do sistema de saúde”, declarou o parlamentar.

Ainda em pronunciamento, o vereador destacou alguns trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, e reforçou que uma das principais finalidades da comissão é traçar metas para minimizar o caos que está instaurado na saúde da capital. “São instituições que possuem estruturas, mas por algum motivo estão sem funcionar, aparelhos quebrando constantemente e deixando pacientes com o tratamento suspenso, enfim, são incontáveis os problemas. E é por isso que CPI está cada dia mais empenhada nas apurações. Estamos fazendo visitas surpresas, ouvindo os representantes dos Hospitais Filantrópicos, pois temos um compromisso com o povo”, concluiu.

Por Camila Sousa