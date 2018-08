ACABA DÚVIDA: JAIRO DE GLÓRIA APOIA PRÉ-CANDIDATO AMORIM

02/08/18 - 11:02:21

As especulações que circulavam nos meios políticos até ontem sobre a posição do deputado estadual Jairo de Glória (PRB) que até então fazia parte do bloco que dava sustentação ao governo na Alese, chegou ao fim na manhã desta quinta-feira (02) durante entrevista coletiva concedida pelo pré-candidato Eduardo Amorim (PSDB).

Jairo participou da entrevista concedida por Eduardo Amorim que apresentou os nomes dos que irão compor a chapa majoritária a seu lado. Eduardo é o pré-candidato ao governo tendo como vice o ex-prefeito de Estância, Ivan Leite e ao senado a posição terá André Moura (PSC) e Heleno Silva.

Ao ser questionado sobre a sua decisão, Jairo afirmou que agora na Assembleia, irá anunciar que a partir de hoje estará na bancada de oposição e que os aliados de Belivaldo no interior são seus adversários.

Colaborou com informações e foto: Cícero Mendes