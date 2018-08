ARNALDO MACHADO É PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA OAB/SE

02/08/18 - 11:18:14

O Conselheiro Federal da OAB/SE, Arnaldo Machado, lança nesta quinta-feira, às 19h, no Del Mar Hotel, pré-candidatura à presidência da Ordem. Defensor das prerrogativas dos advogados e advogadas, Arnaldo Machado foi o indicado como representante de um grupo heterogêneo de profissionais da advocacia sergipana que questiona a o retrocesso imposto à Ordem pela ausência de democratização, promessas do Plano de Gestão não cumpridas e o uso político da instituição.

Arnaldo Machado é advogado militante há 15 anos, especialista e mestre em Direito Processual Civil, professor efetivo do Curso de Direito da UFS há sete anos, após aprovação em primeiro lugar em concurso público de provas e títulos. Ex-subchefe do Departamento de Direito da UFS, atualmente é chefe do Departamento de Direito da UFS tendo sido eleito por unanimidade. Foi o idealizador, e hoje coordena o projeto de extensão do Memorial do Departamento de Direito da UFS, cujo objetivo é catalogar, preservar e divulgar a história do Curso de Direito da UFS. É ainda autor de monografias premiadas em concursos, diversos artigos e capítulos de livros jurídicos.

Atuou como professor colaborador na Escola Superior do Ministério Público de Sergipe (ESMP) e na Escola Superior da Advocacia (ESA/SE). Ex-Conselheiro Seccional suplente, Ex-Conselheiro Seccional titular e desde 2016 está Conselheiro Federal Titular da Ordem dos Advogados do Brasil-seccional Sergipe. Na condição de representante da OAB/SE, participou da comissão julgadora dos últimos concursos para a Magistratura Estadual e Notários/Registradores do TJSE.

