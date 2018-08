AUMENTO DE CONSULTAS AO SPC GERA OTIMISMO PARA DIA DOS PAIS

02/08/18 - 13:32:18

Dados da CNDL e do SPC/Brasil revelam que o número de consultas feitas pelos lojistas em Sergipe em julho deste ano se comparado a julho de 2017, aumentou cerca de 13,71%, atestando 4 mil a mais nas estatísticas da FCDL/Sergipe e CDL/Aracaju.

Esses números também mostram que está havendo um aquecimento nas compras em Aracaju, o que pode refletir em otimismo para o Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, exatamente dia 12.

Para Brenno Barreto, que preside a CDL, essa performance de quatro mil consultas a mais se comparado a julho do ano passado, significa uma probabilidade de que o comércio continue se movimentando em relação às vendas, “como também a economia do país que dá sinais de franca recuperação”.

Para ele, se for comparado o número de consultas feitas ao banco de dados do SPC/Sergipe de junho deste ano, com a Copa do Mundo e festejes juninos, o mês de julho igualmente apresentou um crescimento da ordem de 16%, “ou seja, seis mil consultas a mais em relação ao mês de junho, o que fez movimentar o comércio”.

Dia dos Pais – Se as consultas cresceram, outro dado bastante promissor está relacionado à “queda na inclusão de pessoas no SPC”. Segundo a FCDL/Sergipe, presidida por Edivaldo Cunha, se comparado os números de julho do ano passado em relação a julho de 2018, houve uma queda de 29% nas inclusões, “significando dizer que mais de três mil pessoas deixaram de pontuar no SPC, estando livre para o crédito e para as compras”.

Conforme a FCDL, essa junção de aumento de consultas e não inclusão de pessoas no SPC pode acarretar numa perspectiva de boas vendas para o Dia dos Pais, onde os lojistas já esperam por um aumento na movimentação comercial, já que a data é considerada a quarta melhor, perdendo apenas para Natal, Dia das Mães e Namorados.

*fonte: SPC/Brasil e CNDL