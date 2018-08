AUTORIDADES EMITEM NOTA DE PESAR PELA MORTE DE WOLNEY LEITE

02/08/18 - 14:01:03

Governador emite nota de pesar pelo falecimento do prefeito de Carmópolis

O governador Belivaldo Chagas emitiu nota de pesar pelo falecimento do prefeito de Carmópolis, Volney Leite Alves, na manhã desta quinta-feira (02). Volney exercia o sexto mandato como gestor de Carmópolis e tinha 76 anos.

“É sempre muito triste perder um colega político. Quero me solidarizar com o povo de Carmópolis e os familiares do prefeito Volney. Que Deus possa confortá-los”, declarou Belivaldo.

Nota de Pesar do senador Eduardo Amorim

O senador Eduardo Amorim recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito da cidade de Carmópolis, Volney Leite (DEM), no início da tarde desta quinta-feira, 2. Volney estava internado há alguns dias em um hospital de Aracaju, após ter uma baixa de plaquetas, o quadro se agravou, e infelizmente ele não resistiu.

“Neste momento de profunda dor, manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos. Volney era um dos principais nomes da política de Carmópolis, exercendo o cargo de prefeito por cinco mandatos. Mais do que a relação política, eu e Volney éramos grandes amigos. A única coisa que podemos fazer é nos colocar à disposição dos familiares para ouvir no momento em que quiserem falar, e oferecer os nossos ombros e coração para apoiar vocês.

Não há nada capaz de reparar tal perda, mas em nome da amizade de quem fica, e em honra da memória de quem se foi, é preciso transformar a dor em saudade e serenidade. Os meus mais sinceros pêsames.

Eduardo Amorim

(SENADOR DA REPÚBLICA)

Nota de pesar deputado André Moura

Foi com muita tristeza que recebi na manhã desta quinta-feira (02) a notícia do falecimento do prefeito de Carmopólis, Volney Leite Alves. É uma perda imensa para a família e os carmopolitanos. Ficaremos órfãos deste grande cuidador de todos. Peço a Deus o conforto ao coração dos familiares e amigos na certeza de que Volney foi recebido de braços abertos pelo Senhor e Nossa Senhora do Carmo.

André Moura