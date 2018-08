Bahia e Sergipe recebem capacitação sobre gestão de convênios

02/08/18 - 05:46:38

O evento está sendo realizado em municípios da área de atuação da Autarquia

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste está realizando, entre os dias 30 de julho e 08 de agosto, em Salvador (BA), a capacitação voltada a servidores municipais, com o objetivo de fortalecer a administração pública local. O evento será realizado em municípios da área de atuação da autarquia. Os treinamentos incluem a realização de um seminário sobre desenvolvimento local, elaboração de projetos com ênfase em convênios e uso do Siconv, plataforma federal de gestão destes instrumentos. As capacitações ocorrem em parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF), subordinada ao Ministério da Fazenda.

As capacitações na capital baiana acontecerão nas instalações da ESAF / BA, na Avenida Jequitáia, SN, Edf. Ministério da Fazenda, Comércio, Salvador (BA). Os cursos pretendem aprimorar a elaboração de projetos de qualidade, com justificativas fundamentadas e enquadramento técnico, aperfeiçoando a gestão destas iniciativas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse.

Essa é a primeira etapa de capacitações no Estado, que conta com a participação de gestores e técnicos de municípios sergipanos. Os próximos cursos na Bahia estão previstos para Feira de Santana e Vitória da Conquista. Equipes das prefeituras de cada estado sob influência da Sudene devem acessar o site , no link: http://www.sudene.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/projetos-2018/maisgestaomunicipal/capacitacoes para conferir a disponibilidade de vagas, turmas formadas e ementas de cada capacitação. A autarquia espera oferecer 2500 capacitações.

Além da Bahia, Sergipe e Paraíba (primeiro estado a receber o evento), Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco completarão o calendário das primeiras capacitações.

Fonte e foto assessoria