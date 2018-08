Banco de leite humano de Itabaiana conta com 220 mães doadoras

O Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel, que integra a Rede Materna Infantil- gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES)- é a maior bacia leiteira humana de Sergipe com 220 mães doadoras. Lá, são arrecadados cerca de 410 litros de leite por mês, consolidando a unidade com o maior número de doadoras e estoque do estado.

Coordenado pela enfermeira Sandra Rafaela de Oliveira Lapa, o Banco de Leite Irmã Rafaela Pepel atende crianças prematuras das maternidades, São José, Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e Santa Izabel fornecendo o leite à mãe que apresenta dificuldade em amamentar. “É importante ressaltar que apenas as mães que apresentem leite de sobra devem doar”, observou Sandra Rafaela. Ela diz, ainda, que após o processo de doação, há um acompanhamento da unidade de saúde com a criança.

“A média de leite coletado gira entre 380 a 400 litros. No mês de Julho, a produção foi de 410 litros de leite. Por conta dessa alta produção encaminhamos quantidade para as maternidades Santa Izabel e a MNSL. “Temos um convênio com a maternidade Santa Izabel, onde fazemos a pasteurização do leite. Há um convênio entre a Maternidade São José e a Santa Izabel. Eles financiam o transporte para fazermos a coleta. Como essas unidades têm uma grande quantidade de prematuro, o leite excedente é enviado para elas”, explica a coordenadora Sandra Rafaela.

Ela informa que há uma boa capitação dos profissionais. “Temos assistentes sociais que ajudam na orientação e captação e por ser um Hospital Amigo das Crianças, isso ajuda muito. Todo leite coletado é pasteurizado, temos o controle de qualidade, estamos no quarto ano consecutivo recebendo o padrão ouro da Fiocruz por esse trabalho realizado”, ressaltou a irmã.

“No mês de agosto, conhecido como Agosto Dourado, faremos diversas atividades e vamos participar, dia 3, onde diversas mães estarão no Parque da Sementeira, em Aracaju, e vamos levar uma parte das nossas mães doadoras. Nossa abertura da Semana do Aleitamento Materno acontece dia 6, e teremos a participação da coordenadora da Rede Materna da Secretaria do Estado da Saúde, Helga Muller. Na quarta, dia 08, teremos palestra com fonoaudiólogos”, concluiu irmã Rafaela.

