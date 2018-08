BITTENCOURT AFIRMA QUE PCdoB SAIRÁ EM CHAPINHA

02/08/18 - 15:27:34

A convenção Estadual do PCdoB em Sergipe acontece durante toda essa quinta-feira, 02, na sede do Sindicato dos Bancários e conta com a presença de lideranças e militantes da capital e do interior para debater os rumos do processo eleitoral de 2018. De acordo com o presidente do PCdoB em Sergipe, Professor Bittencourt, todas as pautas reafirmam o que construído na reunião do Diretório Estadual do partido na última terça-feira, dia 31.

“Por decisão unânime, vamos trabalhar para construir uma chapinha. Entendemos que essa é a forma mais viável de potencializar as candidaturas. Respeitamos quem pense diferente e quem discorde. Mas nossa ação deve ser caminhada no sentido de favorecer os interesses do nosso partido. A chapinha movimentará um grande grupo de candidatos e de apoiadores que objetivamente contribuirá para a consagração da vitória a Belivaldo Chagas, pré-candidato ao Governo”, explicou Bittencourt.

Na visão do presidente Estadual do PCdoB, com a chapinha concretizada, o partido sairá muito fortalecido e motivado no pleito de 2018. Além de somar no apoio a Belivaldo, Bittencourt afirma que a chapinha será importante para que possamos, também, reafirmar as vitórias de Jackson Barreto e Rogério Carvalho.

“Belivaldo Chagas tem se notabilizado um excelente governador através de trabalho expressivo em tão pouco tempo. Belivaldo coloca toda sua expertise de ex-vice-governador ao acompanhar diretamente a administração de Jackson Barreto e, nesses últimos meses, conseguiu incorporar o seu perfil, dar a sua formatação e ter resultados tão significativos. É preciso garantir a eleição de Belivaldo para que Sergipe continue avançando cada vez mais e, juntos, possamos encontrar alternativas para driblar essa crise que nacionalmente tem prejudicando os estados”, ressaltou.

Professor Bittencourt pontuou, ainda, que toda militância do PCdoB está extremamente empenhada e determinada. “Para seguirmos com motivação, a chapinha é fundamental. O chapão não nos interessa. Respeitamos todos que desejam o chapão mas ele é casa obrigatória para quem está na chapa majoritária. Não estamos na majoritária. Vamos marchar na construção dessa chapinha. Estamos conversando com partidos importantes do grupo como Podemos e Avante, mas queremos construir chapinha porque sabemos que é o melhor para o grupo. Dessa forma, poderemos garantir a vitória de Belivaldo, de toda a chapa majoritária, na certeza que teremos dias melhores para o estado de Sergipe”, garantiu.

Fonte e foto assessoria