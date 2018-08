Capitão Samuel parabeniza a posse do Coronel Hilário no Batalhão do Santa Maria

02/08/18 - 14:03:48

Depois de inúmeros pedidos da população do Bairro Santa Maria, popularmente conhecido como Terra Dura, o Coronel Hilário, assumiu hoje, 02, o Batalhão do complexo da comunidade.

Diante do excelente desempenho, ao ponto de ter o seu nome aclamado pela população, o presidente da Comissão de segurança pública da Alese e deputado estadual, o Capitão Samuel parabeniza pela posse e reconhece os serviços prestados pelo colega de farda.

Segundo Samuel não tem dúvidas de que Hilário fará, mais uma vez, um grande trabalho. “Quero deixar o meu gabinete e a comissão de segurança pública da Alese à disposição do Coronel Hilário, certo de que ele fará, mais uma vez, um grande trabalho à frente daquela comunidade, declara.

Fonte e foto assessoria