AMESE PEDE MELHORIAS PARA COMPANHIA DE RIBEIRÓPOLIS

02/08/18 - 10:31:54

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou nesta quarta-feira (01) o comando geral da Polícia Militar solicitando que seja feita a reforma da companhia de Polícia Militar de Ribeiropólis, pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade.

No ofício a AMESE, através de fotografias, mostra toda a situação de desgaste das instalações e do mobiliário da subunidade.

No inicio da manhã desta quinta-feira (02), o presidente da Amese, sargento RR Jorge Vieira informou que já obteve resposta que foi passada por uma militar da região que o informou de que o comando tomou as providências o problema havia sido resolvido. Segundo Vieira, o militar explicou que houve as mudanças que foram reivindicadas.

Vieira explicou que o peito foi atendido e afirmou que “queremos agradecer o comando que reconheceu que aquela unidade era insalubre e atendeu o pedido que era uma reivindicação antiga e que agora nos militares terão uma condição de trabalho mais digna”, disse.