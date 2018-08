Concerto Sesc Partituras com o violonista Ricardo Vieira

02/08/18 - 06:49:27

O Sesc realiza nesta sexta-feira, 03/08, às 19h, no auditório da Unidade Centro, concerto com o violonista Ricardo Vieira. O evento tem por objetivo divulgar o acervo do projeto Sesc Partituras – biblioteca virtual de música, composta por partituras digitais, obras transcritas através de programas de editoração musical.

De acordo com Adely Carneiro, diretora regional da instituição, hoje o acervo conta com mais de 2.600 obras, de cerca de 300 compositores. A ideia é difundir o patrimônio musical de tradição escrita, além de incentivar o desenvolvimento de intérpretes e compositores brasileiros.

O site disponibiliza o acesso gratuito às partituras através de um sistema de busca coerente com as necessidades dos estudantes, professores, músicos e pesquisadores, o que inclui, além da consulta ao catálogo com suas informações, a visualização e possibilidade de download integral de cada obra musical.

Nesse concerto Ricardo Vieira presta uma homenagem ao violão brasileiro, através da interpretação de peças de grandes nomes, que marcaram a linguagem deste instrumento, tornando-o de modo sui generis um instrumento social e nacional. Todas as músicas do concerto estão disponíveis no portal http://www.sesc.com.br/sescpartituras.

O Sesc Centro fica localizado à Rua Senador Rollemberg, 301, Bairro São José. O acesso ao concerto é gratuito.

Intérprete

Ricardo Vieira é mestre em música pela Universidade Federal da Bahia na área de Criação e Execução Musical e graduado em música pela Universidade Federal de Sergipe. Tem atuado no território nacional no âmbito da performance violonista, no âmbito da música brasileira de câmara, regionais e em diversos projetos solo, duo e trio. Vieira também é produtor, diretor musical e arranjador.

Programa – Violão 7 Cordas

Parte 1 – Violão Brasileiro: Precursores

OLHOS FEITICEIROS (Américo Jacomino)

CAPRICHOSO (Américo Jacomino)

VALSA PARA VIOLÃO (Quincas Laranjeiras)

DORES D`ALMA (Quincas Laranjeiras)

Parte 2 – Violão Brasileiro Contemporâneo

VALSA DE REIS (Marcello Gonçalves)

SAGRADO (Fred Andrade)

DAYANNA (Alessandro Penezzi)

Parte 3 – Violão Sergipano: História e Contemporaneidade

LEMBRANDO DILERMANDO – CHÔRO Nº 1 (Antônio Argollo)

CHORAMINGANDO – CHÔRO Nº 2 (Antônio Argollo)

EÇAÚNA DE MEL (Ricardo Vieira)

INDIZÍVEL (Ricardo Vieira)

SEU DELINEAR (Ricardo Vieira)

Foto: Erika Medeiros

Por Aparecida Onias