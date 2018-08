DELEGADO HILTON DUARTE VAI ASSUMIR DELEGACIA DE ITABAIANA

02/08/18 - 06:09:40

O Delegado Hilton Duarte foi transferido do município de Lagarto e assume a delegacia de Itabaiana, no lugar do delegado Fábio Santana que foi transferido para Canindé de São Francisco.

Em nota, o delegado Hilton Duarte diz que “o dever com o cidadão sergipano segue imutável”, veja a nota do delegado.

Após quase quatro anos à frente da Delegacia Regional de Lagarto, encerro a missão para a qual fui designado em outubro de 2014 e fecho mais um ciclo profissional nesta cidade que acolheu a mim e demais membros da equipe. Certo de que permanecerei exercendo com zelo e dedicação o comprometimento para o qual me dispus desde 2008, ano em que ingressei na carreira policial, agradeço aos munícipes desta querida cidade, às autoridades, demais forças policiais e colegas com os quais tive a oportunidade de aprender e com os quais compartilhei a missão de combate ao crime. Agradeço também à imprensa local, bem como à gestão da Secretaria de Segurança Pública, por acreditar no cumprimento operativo da incumbência confiada. Saio com a sensação de dever cumprido, certo de que o trabalho realizado marcou a minha carreira pelo saldo positivo conquistado, com operações importantes e reduções significativas de índices de criminalidade. Ao mesmo tempo, estou consciente da responsabilidade na etapa que virá. Uma grande cidade, igualmente complexa. Mas um novo desafio oxigena. O dever com o cidadão sergipano segue imutável. Obrigado a todos!

Hilton Duarte, delegado de polícia.