DEPUTADO COBRA SOLUÇÃO PARA PACIENTES QUE AGUARDAM CIRURGIA

02/08/18 - 06:29:30

Na manhã desta quarta-feira, 1º, aconteceu o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa após o recesso do meio do ano. O deputado estadual Georgeo Passos usou o grande expediente da sessão plenária para falar sobre a situação dos pacientes cardíacos que estão internados no Hospital de Urgência de Sergipe e que aguardam para fazer um procedimento cirúrgico no Hospital de Cirurgia.

São cerca de 300 pessoas na fila aguardando a cirurgia, sendo que a capacidade de atendimento do Hospital é de 40. “São pacientes graves. Muitos deles estão sendo mandados para casa enquanto aguardam o agendamento da cirurgia. Mas, se tiverem algum problema em casa dificilmente conseguirão o atendimento a tempo de sobreviver”, alertou o deputado.

“É uma questão grave, pois pessoas estão morrendo enquanto aguardam na fila. Na semana passada, uma pessoa entrou em contato com a gente informando que a mãe está internada no Huse esperando para fazer a cirurgia e que pode vir a óbito a qualquer momento. O Governo acha que essas pessoas vão resistir até quando?”, questionou o deputado.

Georgeo lembrou que o Hospital Cirurgia possui atualmente um contrato com o Governo para a realização desses procedimentos. Por isso, cobrou da Secretaria Estadual da Saúde uma solução para esse problema. “O Estado não poderia contratar outro serviço ou buscar uma solução? Infelizmente o Governo prefere sempre dizer que a culpa é do outro em vez de assumir o seu papel”, lamentou o parlamentar.

Convenção

Georgeo também usou o pequeno expediente para falar sobre a convenção estadual da Rede Sustentabilidade, que aconteceu no último domingo (29) na Assembleia Legislativa. O parlamentar agradeceu à Presidência da Casa pela liberação do espaço e parabenizou a sigla pelo evento. “Foi uma bonita festa onde as pessoas que lotaram o plenário e as galerias da Alese acompanharam de perto a homologação das candidaturas do partido”, comentou.

Na oportunidade, a Rede apresentou sua chapa majoritária para a próxima eleição. O partido confirmou a candidatura de Emerson Ferreira para governador tendo como vice o vereador Américo de Deus, além do delegado Alessandro Vieira como o nome que disputará uma vaga para senador. Também foram apresentados os 12 candidatos a deputado federal e os 37 que disputarão para deputado estadual.

“São nomes que pretendem fazer um grande trabalho pelo Estado de Sergipe. Vale lembrar que a Rede marchará sozinha, sem coligação. Cabe agora a sociedade fazer a sua análise. Mas estamos satisfeitos, pois estamos vendo que neste momento as pessoas estão se somando e entender a mensagem que o nosso partido está propagando”, finalizou Georgeo.

Por Daniel Almeida Soares