EDUARDO AMORIM É O MELHOR PARLAMENTAR FEDERAL DE SERGIPE

02/08/18 - 06:21:55

De acordo com a pesquisa ‘O Ranking dos Políticos’, o senador e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Amorim (PSDB-SE), foi considerado o melhor parlamentar federal de Sergipe. Segundo a pesquisa, Eduardo obteve 332 pontos definidos de acordo com os dados obtidos sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais.

O Ranking dos Político é um site particular criado por dois administradores de empresa não filiados a nenhum partido político. Eles comparam políticos de todo o Brasil, classificando os senadores e deputados federais do melhor para o pior. Desta forma, acredita-se que esta seja a maneira mais eficiente de melhorar o Brasil, criando um ciclo virtuoso de melhoria.

Já o ‘Conselho de Avaliação de Leis’, o qual avalia e pontua os parlamentares; eles são totalmente independentes, composto por profissionais com reconhecida capacidade analítica e boa reputação no mercado, com formação em áreas como Economia, Engenharia e Administração.

A pesquisa tem como meta oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor, levando em consideração principalmente o combate à corrupção, privilégios e desperdício da máquina pública.

“Honrado demais por ser reconhecido e bem avaliado sempre por meio de pesquisas nacionais e locais. Receber mais um título é sempre uma grande alegria, é sinal de que estamos e continuamos no caminho certo. Vi também que alguns dos critérios foram pontuações extras, que requer iniciativas relevantes não prevista nos demais critérios, como assinar bons projetos; qualificações e especializações curriculares; além de está isento de processos jurídicos”, disse Eduardo.

Para mais informações, acessar o site politicos.org.br