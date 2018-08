EDVALDO REIVINDICA MAIS RECURSOS FEDERAIS PARA A SAÚDE

02/08/18 - 12:58:24

O prefeito Edvaldo Nogueira foi recebido, na manhã desta quinta-feira, 2, pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em Brasília. Acompanhado da secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, o prefeito reivindicou ao governo federal a ampliação dos recursos destinados para Aracaju. Ele também pleiteou a liberação da emenda de bancada, cujo valor é de R$ 120 milhões, para investimentos na Saúde da capital sergipana.

Na pauta do encontro, Edvaldo solicitou a ampliação do programa “Mais Médicos”, reivindicou a implantação do programa “Melhor em Casa”, para atendimento hospitalar em domicílio. Ele também pleiteou novos recursos para o sistema de gestão da informação da Secretaria da Saúde, cuja implantação está em andamento através do Prontuário Eletrônico.

Edvaldo abordou ainda a necessidade do aumento da verba federal para a média e alta complexidade de Aracaju. Ele apresentou ao ministro a situação atual do financiamento das unidades de pronto-atendimento Nestor Piva e Fernando Franco. De acordo com os dados da Saúde municipal, todos os meses, os dois hospitais atendem cerca de 22 mil pessoas, consumindo um investimento de R$ 4,2 milhões mensais. Deste montante, o governo federal arca com apenas R$ 200 mil. O restante, R$ 4 milhões, é de recursos municipais.

“Tivemos uma reunião muito proveitosa. O ministro Occhi é sempre muito solícito às demandas da nossa cidade. Ele nos informou que o Ministério fará uma análise dos nossos pleitos. Estamos confiantes. O esforço da nossa gestão é sempre oferecer o melhor ao cidadão aracajuano em todas as áreas, especialmente na Saúde. Temos avançado em ações muito importantes, como a implantação do Prontuário Eletrônico, com os processos seletivos para mais de 500 novos profissionais, além dos convênios que temos firmado que garantem, por exemplo, zerar a fila de diversos procedimentos, como o atendimento em hemodiálise e o de fisioterapia. Mas, precisamos que o governo federal aumente a fatia dos recursos que são destinados para a Saúde de Aracaju, para que, assim, possamos fazer mais e melhor para a nossa gente”, afirmou o prefeito.

Por Valter Lima

Foto: Assessoria Ministério da Saúde