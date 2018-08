Extra: ex-prefeito de Socorro José Franco confirma apoio a Belivaldo

02/08/18 - 15:48:19

O ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, José Franco, decidiu nesta quinta-feira (02), apoiar a pré-candidatura de Belivaldo Chagas (PSD) à reeleição. Durante café da manhã com o secretário da Ação Social, José Carlos Felizola, José Franco “bateu o martelo” e já está na base aliada e integrará o bloco governista na disputa pelo Governo do Estado.

José Franco é hoje uma das maiores lideranças políticas do município e a decisão de apoiar Belivaldo nas eleições deste ano só foi anunciada depois que o ex-prefeito Fábio Henrique (PDT) decidiu fazer composição com o PSB e deixar a base aliada. A informação é de que Zé Franco não ficaria em qualquer composição ao lado de Fábio.

José Franco inclusive viajou para fora do Estado, mas na quarta-feira (08) fará reunião com o seu grupo em Nossa Senhora do Socorro, para anunciar a decisão de apoiar Belivaldo Chagas ao Governo aos vereadores e demais lideranças que o acompanham. José Franco é hoje a maior liderança do município, segundo dados de pesquisas internas realizadas anteriormente.

As conversa com José Franco vêm ocorrendo já há alguns dias e só não fora consolidada antes em razão da indecisão apresentada pelo PDT sobre a composição com o PSB.

O governador Belivaldo Chagas, durante entrevista à rádio Boca da Mata, em Nossa Senhora da Glória, disse que ele mesmo estava se estranhando, porque “vem se sentindo bem”, apesar da saída de Fábio Henrique do grupo. Admitiu que “é Deus livrando ele de governar com encostos”.