Fundat oferta vagas de emprego para as funções de pintor e ajudante industrial e comercial

02/08/18 - 13:27:52

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), por meio da Agência do Trabalhador, setor responsável pelo encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho, está com mais oportunidades de emprego. Desta vez, as funções são para pintor industrial, pintor imobiliário/comercial, ajudante prático de pintor industrial e ajudante prático de pintor imobiliário/comercial.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer à sede da Fundat até a próxima segunda-feira, 6 de agosto de 2018. O horário de atendimento da sede da Fundat é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

Seguem os pré-requisitos relacionados a cada vaga:

-Pintor industrial

Ensino médio (completo/incompleto)

Experiência com pistola airless e lixadeira elétrica

-Pintor imobiliário/comercial

Ensino médio (completo/incompleto)

Experiência com pistola airless e lixadeira elétrica

-Ajudante prático de pintor industrial

Ensino médio (completo/incompleto)

Experiência com pistola airless e lixadeira elétrica

-Ajudante prático de pintor imobiliário/comercial

Ensino médio (completo/incompleto)

Experiência com pistola airless e lixadeira elétrica