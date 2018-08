Instituto Banese promove o Agosto Mês das Culturas da Gente 2018

02/08/18 - 13:52:45

Durante o mês de agosto o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda será palco para uma programação que exalta a cultura popular. Realizada pelo Instituto Banese, a programação tem o objetivo de difundir e valorizar as expressões populares tradicionais e suas releituras e reinvenções, além de oportunizar ao público experimentar e ter contato com as culturas da gente sergipana.

A edição 2018 do Agosto Mês das Culturas da Gente, que acontecerá nos dias 08, 15, 16, 22 e 29, contará com bate papo e cortejo com grupos culturais; lançamento de livro e documentário; ações educativas e show musical. Além disso, este ano a programação do mês dedicado à cultura popular, em virtude do Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto, se estenderá ao Largo da Gente Sergipana, um espaço de extensão do museu e que exalta diversas manifestações culturais do Estado de Sergipe.

No dia 08 de agosto, quarta-feira, às 14h, haverá ação educativa ‘Um dia de brincante’ com o Reisado Estrelinha com bate papo e cortejo até o Largo da Gente Sergipana. No dia 15, quarta-feira, às 15h, será realizada a ação educativa ‘Contos e Lendas’ com apresentação teatral. No dia 16, quinta-feira, às 17h, será a exibição do documentário ‘Zé, um sergipano do Brasil’ e lançamento do livro ‘José Fernandes’. Já no dia 22 de agosto, quarta-feira, às 14h, tem mais ação educativa ‘Um dia de brincante’, dessa vez com o grupo Parafusos e bate papo e cortejo até o Largo da Gente Sergipana. No mesmo dia, às 19h, no Deck do Café da Gente, acontecerá o show ‘Vozes da Restinga – Um tributo às Catadoras de Mangaba, com a cantora Patrícia Polayne. E para finalizar, haverá no dia 29, às 15h, mais uma apresentação teatral da ação educativa ‘Contos e Lendas’.

A programação é totalmente gratuita e para o público em geral. Mais informações, entrar em contato com o Instituto Banese através do telefone (79) 3218-1551.

Por Tarcila Olanda