Juiz determina suspensão de concurso público da Polícia Militar de SE

02/08/18 - 14:46:30

O juiz da 1ª Vara Criminal do município de São Cristóvão, Manoel Costa Neto concedeu liminar no inicio da tarde desta quinta-feira (02) determinando a suspensão do concurso público da Polícia Militar de Sergipe, realizado no dia 1º de julho.

Durante a prova, dois homens foram presos em flagrante tentando fraudar o concurso. O juiz acatou o pedido formalizado por dois candidatos que participaram da prova objetiva e sentiram prejudicados, após a suspeita de fraude e determinou a suspensão do concurso. A decisão prevê ainda a suspensão das próximas etapas do concurso.

Segundo Costa Neto, a integridade do certame foi afetada após a prisão de dois homens que tentaram fraudar o exame. E só pode ser restaurada com a realização de uma nova prova com a devida fiscalização.

Em caso de descumprimento da determinação judicial, a multa é de R$ 100 mil.