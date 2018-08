MORRE WOLNEY LEITE, PREFEITO CARMÓPOLIS, AOS 77 ANOS

02/08/18 - 14:00:12

Morreu no final da manhã desta quinta-feira (02) o prefeito do município de Carmópolis, Wolney Leite, aos 77 anos.

As informações são de que Wolney estava internado no hospital São Lucas há sete dias e nesta manhã o seu estado de saúde se agravou e ele acabou morrendo. O velório e o sepultamento do corpo será realizado em Carmópolis.

Wolney Leite foi eleito prefeito de Carmópolis pelo DEM em eleição suplementar que foi realizada em abril de 2017.