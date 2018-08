O Brasil não precisa de “greve de fome”! O País tem “sede” de boas propostas!

02/08/18 - 05:40:12

É um fenômeno nacional: tirando um caso ou outro, em uma palestra aqui ou em uma entrevista acolá, os pré-candidatos à presidência da República estão mais focados nas arrumações políticas do que em propostas objetivas e efetivas capazes de tirar o País do “abismo” em que nós estamos e que, justiça seja feita, não é apenas da responsabilidade do governo de Michel Temer (MDB). A “sujeira” não se espalhava antes porque sempre foi mantida “embaixo do tapete”, até que a corrupção saiu do controle e tudo o que nós já cansamos de ouvir veio a tona.

Estamos prestes a iniciar uma campanha eleitoral, fala-se muito que teremos uma eleição atípica pela frente, mas não será o perfil do eleitorado que vai mudar e, pelo visto, nem a maioria dos postulantes aos cargos públicos vai passar por essa “transformação” tão esperada. O processo será o mesmo, os métodos de disputa e os vícios seguem os mesmos e, talvez, a grande diferença seja o crescimento do número de abstenções, de gente insatisfeita, que já não confia no presidencialismo, que não dá crédito ao Congresso Nacional e que desdenha do Poder Judiciário.

Somos um País sem boas perspectivas, onde até nós da imprensa, que temos responsabilidade social, cada vez mais nos revelamos “militantes de uma causa política”, seja cada um defendendo seu salário ou interesse próprio, seja defendendo aquela proposta política com que se identifica ou, muitas vezes, vendendo aquilo que os proprietários ou seus financiadores defendem e/ou lucram. Talvez Jair Bolsonaro (PSL) não seja a melhor opção para o País, por exemplo, mas ele aparentemente é “ficha limpa” e reúne os requisitos eleitorais necessários para disputar a eleição, setores da imprensa gostando ou não.

E aqui este colunista não está fazendo a defesa de Bolsonaro, mas apenas lhe dando o direito democrático de expor suas ideias, mesmo que elas não sejam tão democráticas assim! É o voto na urna quem decide a eleição! Aí fica um segmento atacando este pré-candidato, outros clamando pelo “perdão” a Lula (PT) e os demais partidos e grupos formalizando uma “chuva de acordos” políticos, promovendo “mais do mesmo”, algo que já nos acostumamos em outros processos eleitorais. O Brasil não precisa de “greve de fome”. O País tem “sede” de boas propostas!

Não ir votar em outubro é um direito do eleitor, mas é algo que não representa, que não transforma e nem faz o País evoluir! O “protesto” é um bom indicativo, é um sinal positivo de que as pessoas estão acordando, estão incomodadas com tudo o que estão vivenciando, com a classe política, com os poderes constituídos, com a imprensa e até com o próprio povo! Discurso demagógico qualquer um pode fazer, financiado ou não; mas a efetiva “evolução do eleitor” se dará quando ele rever a forma de protestar, quando ele se conscientizar que precisa mudar o voto. Mas, infelizmente, ainda não será desta vez…

Bomba!

A informação é quente: o empresário José Arinaldo de Oliveira, ex-prefeito de Frei Paulo, consolida a compra da Rádio Jornal AM 540. Os valores ainda são desconhecidos, mas o martelo teria sido batido junto ao empresário João Alves Neto. Após 60 anos a emissora terá um novo comando no Estado.

Exclusiva!

Sabe-se apenas que Zé Arinaldo tem pretensões ambiciosas de tornar a rádio bastante competitiva no segmento e que vai mudar a empresa de local, para uma estrutura completamente moderna, também em Aracaju, com um bom investimento, dentro de 60 dias. O grupo fundou a Rádio Educadora de Frei Paulo em janeiro de 1988.

Acordos I

Enquanto em Sergipe, PT e PSB hoje são adversários e estão em palanques opostos, no plano nacional os dois partidos praticamente confirmaram uma aliança política, que deve ser ratificada no domingo (5), deixando o presidenciável Ciro Gomes (PDT) sozinho e “chupando dedo”…

Acordos II

Já o PSC, do líder do Congresso Nacional, deputado federal André Moura, fechou uma aliança nacional com o Podemos e indicou Paulo Rabello (PSC) como pré-candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Álvaro Dias (Podemos), pré-candidato apoiado em Sergipe pelo ex-secretário Zezinho Sobral (Podemos).

Zé Franco

O ex-prefeito de Socorro tem compromisso com André Moura para o Senado, mas após a ida de Fábio Henrique para a oposição, Zé Franco “costura” uma reaproximação com o Padre Inaldo (PCdoB) e pode apoiar a reeleição de Belivaldo Chagas.

André interlocutor

Quem estava reunido na noite dessa quarta-feira (1) com Zé Franco foi o líder do Congresso Nacional, deputado federal André Moura (PSC), que vem sendo um dos principais articuladores da pré-candidatura de Eduardo Amorim (PSDB) para o governo. André tenta convencer Zé Franco a ficar na oposição.

Valmir apoia Heleno

Com a confirmação de que Adailton Souza será o primeiro suplente a senador de Heleno Silva (PRB), fica claro que André Moura foi preterido pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que certamente vai se empenhar dobrado por Heleno Silva. E olhe que André ajudou e muito a gestão de Itabaiana em BSB…

Convenção PSB

O Partido socialista lança a pré-candidatura de Valadares Filho ao governo do Estado durante a sua Convenção Estadual agendada para esta sexta-feira (3), das 9 h às 19 horas, no auditório da AEASE, em Aracaju. Sua chegada prevista ao evento está marcada para as 16 horas.

Sílvia Fontes é a vice

Depois que Belivaldo confirmou Eliane Aquino (PT) e Amorim anunciou Ivan Leite, na noite dessa quarta-feira veio a confirmação da vice de Valadares Filho: a deputada estadual Sílvia Fontes (PDT), a mais votada da história do Poder Legislativo, na eleição de 2014.

Fábio Henrique I

“Gostaria de iniciar essa nota agradecendo ao governador Belivaldo Chagas pelo período que estivemos fazendo parte de sua administração, à qual contribuímos muito para ser uma realidade, na eleição de 2014”, explicou Fábio Henrique em nota.

Fábio Henrique II

O ex-prefeito de Socorro confirmou que teve uma conversa mais cedo com Belivaldo quando reafirmou o fato do PDT está seguindo para um novo projeto junto ao PSB. “Sobre isso, já havíamos conversado há quase um mês, quando tivemos uma primeira conversa com Belivaldo e disse que os cargos estavam à disposição”.

Agressões

“Nesses últimos dias, tenho sido vítima de muitas agressões em determinados veículos de comunicação e por ‘cidadãos’ nas redes sociais. Mas o próprio governador Belivaldo é testemunha de que sempre falei à verdade. Ressalto aqui a minha estima pela pessoa de Belivaldo Chagas”, completou Fábio Henrique.

PDT & PSB

No fim ele oficializou a aliança política do PDT e a pré-candidatura de Silvia Fontes para vice-governadora. “Ressalto que o pré-candidato Ciro Gomes terá palanque em Sergipe, à Presidência da República, nesse novo projeto do PSB e PDT para Sergipe e para o Brasil”.

Coletiva PSDB

O pré-candidato a Governador de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB), e os pré-candidatos ao Senado Federal, André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB), concedem uma entrevista coletiva para anunciar a chapa majoritária do grupo, inclusive, o nome do pré-candidato a vice e os suplentes de senadores. A entrevista acontecerá nesta quinta-feira (2), a partir das 7h30, na sede do Diretório Estadual do PSDB Sergipe.

Eduardo Amorim I

Em tom de indignação, o senador Eduardo Amorim iniciou entrevista na Jovem Pan, registrando junto aos radialistas Rosalvo Nogueira e Paulo Sousa, a capa do jornal Correio de Sergipe, que trouxe como manchete ‘Fila por cirurgia cardíaca tem mais de 300 pacientes’; sendo que as cirurgias estão suspensas há quase dois meses.

Eduardo Amorim II

“Estamos vivendo um verdadeiro genocídio. Não tolero mais acompanhar notícias lastimáveis sobre nosso Sergipe nas manchetes de jornais. Não podemos nos conformar em ver clínicas sendo fechadas, cirurgias suspensas, falta de medicamentos; dezenas, centenas de pessoas morrendo. Em contrapartida, o governo contrata a EMBRAPES num investimento de R$ 17 milhões, que daria para operar todos esses pacientes. Eu não me calo, não tolero, não aceito”, repudiou o senador.

Convenções PTB & PRP

Nesta sexta-feira (3), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Republicano Progressista (PRP) realizarão, juntos, a Convenção Estadual de 2018. Todos os filiados, militantes, integrantes dos movimentos setoriais e simpatizantes dos partidos estão sendo convidados a participarem do encontro que está marcado para às 14 horas e acontecerá no Centro de Convenções do Hotel San Manuel, na rua Niceu Dantas, nº 75, bairro Atalaia.

Convenção MDB

A Executiva Estadual do MDB fará sua Convenção Estadual no domingo (5), das 9h às 15 horas, a ser realizada na sede do partido localizada na travessa João Francisco da Silveira, n° 97, centro de Aracaju, onde haverá a homologação das candidaturas e coligações para as eleições de 2018.

Edvaldo recuou?

Uma fonte do governo, muito bem relacionada, explicou que o prefeito Edvaldo Nogueira não resistiu à pressão dos aliados e teria recuado sobre a pressão pela chapinha do PCdoB com o Podemos para deputado estadual. Teria deixado Zezinho Sobral brigando sozinho. É mole?

Convenção PV

O presidente estadual do PV, Reynaldo Nunes, confirma a Convenção Estadual do partido para domingo (5), no auditório do Grande Hotel – Rua Itabaianinha, 371, Centro de Aracaju. “Participar ativamente das decisões é a única maneira de renovar e transformar a política”, destaca.

Poder concentrado

Em meio a muitas divisões e muitas pré-candidaturas, as três principais coligações em Sergipe estão provando que três legendas estão bem valorizadas neste pleito: o PSB, o PT e o PRB vão para a campanha, cada um, com duas vagas em suas respectivas chapas majoritárias. Isso é que prestígio!

Greve dos médicos

Os médicos da rede municipal de Aracaju realizam uma assembleia, nessa quinta-feira (2), a partir das 8 horas (primeira chamada), na sede do Sindicato da Categoria, para a avaliação do movimento grevista. A falta de diálogo da gestão de Edvaldo fez várias categorias de servidores cruzarem os braços.

Fala tanto de João

Edvaldo criticou tanto a gestão de João Alves Filho (DEM) e, quem diria: mesmo pagando os salários dentro do mês vigente, já são dois anos de perdas salarias, onde os servidores não tiveram reajuste. E o pior: não podem nem reclamar! Com o democrata na PMA o diálogo era continuo com os trabalhadores. E o respeito também…

Gustinho Ribeiro I

Com a volta das sessões da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), após recesso parlamentar, o deputado Gustinho Ribeiro (SD) levou ao conhecimento do público denúncias que chegaram até ele, de professores e alunos, sobre ameaças de demissão de docentes da rede pública estadual que atuam na região Centro-Sul por conta de seus posicionamentos políticos ou eleitorais.

Gustinho Ribeiro II

“Professores e diretores de escolas estão sendo pressionados para deixarem suas funções para que novas pessoas entrem, assumindo um compromisso eleitoral com determinados candidatos”, afirmou Gustinho, pedindo que o Governo do Estado não se omita diante da questão e afirmando que professores, alunos, sindicalistas e até prefeitos municipais entraram em contato para relatar os fatos.

Gustinho Ribeiro III

O parlamentar ainda alertou que a retirada de professores neste período pode acarretar em vários problemas no processo de ensino/aprendizagem desses alunos. “Retirar professores no meio do ano letivo é muito prejudicial para os estudantes. Muda toda uma rotina, um método de trabalho que estava sendo desenvolvido. Fazer isso no meio do ano apenas por questões eleitoreiras é algo muito preocupante”, disse.

Politicagem com a Educação

“Utilizar a educação para fazer politicagem é prejudicar o futuro desse estado, fazendo com que os adolescentes e jovens sejam manipulados por coronéis políticos, que querem obrigar, forçar a juventude a escolher um determinado candidato, seja para governador, senador, deputado estadual ou federal”, discursou.

Gestão democrática

“Por isso defendo a gestão democrática, como já falei aqui na tribuna, para que a própria comunidade escolar possa escolher seus dirigentes e essa prática política se encerre de uma vez por todas”, finalizou

Vereador Jandinho

Falando em Gustinho Ribeiro, o vereador mais votado da história do município de Feira Nova, Jandinho Muniz, confirmou que vai apoiar o deputado em seu projeto para a Câmara Federal. Para deputado estadual seu compromisso é com Zezinho Guimarães (MDB) e um dos senadores é Jackson Barreto (MDB). Para o governo Jandinho estará no palanque de Valadares Filho (PSB) em Feira Nova e nos municípios da região.

TCE I

Os prefeitos dos municípios de Feira Nova e Divina Pastora, José Carlos dos Santos e Sylvio Cardoso, respectivamente, estiveram no gabinete da conselheira Angélica Guimarães, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), para assinar um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) no qual se comprometem a adequar o serviço público de Atenção Básica em Saúde prestado nos municípios.

TCE II

O TAG tem o objetivo de resolver pendências encontradas nos relatórios das auditorias operacionais realizadas pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional. Após os entendimentos firmados, foram estabelecidas ações com prazos determinados, de modo que, na hipótese de permanência das não conformidades registradas no monitoramento, será imputada multa individualizada aos gestores.

Angélica Guimarães

“Assinamos os TAGs da Saúde com Feira Nova e Divina Pastora. Estas medidas são educativas, mas geram a necessidade de os municípios atenderem bem a população, principalmente, na área da Saúde. Temos como monitorar questões como vacinação, medicamentos e ponto eletrônico, por exemplo. Os gestores, se não cumprirem os TAGs da Saúde, terão que pagar R$ 3 mil por item não cumprido. Nós não queremos punir, e sim educar. Estamos trabalhando em prol da sociedade e o intuito é elevar todos os indicadores da Saúde nestes municípios”, explica a conselheira.

William Fonseca

As demandas solicitadas pelo líder comunitário William Fonseca foram atendidas com sucesso e mais uma vez quem ganhou foi a comunidade do Conjunto Augusto Franco, que agora conta com uma praça limpa e iluminada melhorando visivelmente a segurança local. A PMA podou as Árvores da Praça Jornalista Orlando Dantas (Praça do Portela).

Alessandro Vieira I

O pré-candidato da REDE, o delegado Alessandro Vieira, concedeu entrevista aos jornalistas Thiago Helcias e Valeria Santana na MIX FM ressaltando a homologação de sua candidatura ao Senado como também respondendo os questionamentos dos ouvintes e expondo suas propostas e posicionamentos.

Alessandro Vieira II

Segundo o delegado Alessandro Vieira, a motivação de adentrar na política e colocar seu nome a disposição aos eleitores começou no momento que o seu trabalho à frente da polícia civil foi interrompido por uma decisão política do ex-governador Jackson Barreto e constatou, segundo ele, que “ou mudarmos os políticos ou nossa vida vai continuar nessa mesma toada de decadência e de insegurança. Eu decidi enfrentar”.

CRESS I

No próximo dia 17 de agosto, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) realiza mais uma Assembleia Geral dos/as Assistentes Sociais. O encontro, que representa a instância máxima de deliberações da categoria, acontece às 14h, no Auditório da Sede Cultural do SINDIJUS, situada na Rua Arauá, 168, Centro, Aracaju/SE.

CRESS II

Durante a assembleia, a direção do conselho irá apresentar a prestação de contas das ações político-financeiras da Gestão. : A categoria vai eleger os Delegados da base para o 47º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, que acontecerá entre 6 e 9 de setembro, em Porto Alegre (RS).

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PPS) comemorou a iniciativa da Prefeitura de Aracaju que, através da Emsurb, apresentou às entidades empresariais informações e detalhes a respeito da isenção do pagamento e regulamentação para fachadas de identificação de lojas. “É uma iniciativa que merece aplauso, pois livra sobretudo, o pequeno e micro empreendedor dessa taxação”, disse.

Fábio Meireles II

Em março passado, o prefeito Edvaldo Nogueira autorizou a revisão da Lei Municipal nº 4.422/2013, que prevê a cobrança de tributos sobre placas e letreiros de fachadas dos prédios de comércio e prestadores de serviços. “Vivemos um momento muito delicado da economia e o poder público não pode ficar onerando os comerciantes e empresários indevidamente”, defendeu Fábio.

Kitty Lima

A vereadora Kitty Lima (Rede) fez um pequeno resumo de sua atuação parlamentar durante o recesso da Casa. Ela falou sobre o encontro que teve com o superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Aristóteles Fernandes, para cobrar a realização da segunda etapa do cadastro dos carroceiros e emplacamento das carroças, além da instalação de redutores de velocidade no Parque dos Cajueiros.

Emília Corrêa I

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) cobrou respeito aos direitos dos servidores municipais, sobretudo dos servidores da Casa Parlamentar. Segundo a patriota, seja no Executivo ou Legislativo, pagar em dia é uma obrigação. É um erro priorizar a política e o capital humano ficar esquecido.

Emília Corrêa II

De acordo com Emília, da mesma forma que o Executivo, a Casa Legislativa tem recursos e o presidente da Câmara, Josenito Vitalle (PSD), com um pouco de boa vontade, pode resolver. O que não pode, segundo a parlamentar, é deixar o trabalhador em segundo plano.

Fazer justiça

“Precisamos priorizar as pessoas. Toda a história da Casa Legislativa foi construída com os esforços dos aposentados ou não. Enquanto esse Estado, ou o País, estiver priorizando interesses outros, não estaremos fazendo justiça”, destacou.

Casos Cirúrgicos

Antes de qualquer tipo de cirurgia na área ortopédica, de acordo com o ortopedista da Bios, Ronald Barreto, é preciso avaliar três grandes causas de dores: a parte intra-articular, nas alterações da cartilagem, meniscos e ligamentos; a parte intraóssea, dentro do osso, que pode ter necrose, tumor ou um edema dentro do osso que pode gerar dor; e tem ainda o desequilíbrio muscular, da musculatura ao redor do joelho que também pode causar dor.

Ronald Barreto

“A cirurgia vai conseguir tratar somente uma parte disso, as alterações estruturais, mas não conseguimos tirar ou colocar com o bisturi mais força naquele músculo, eu não consigo tirar a dor somente com o procedimento cirúrgico, então temos que ver o tratamento de uma forma mais ampla. Em média, 95% dos meus pacientes são tratados sem cirurgia.”, disse Ronald.

Defensoria Pública

A Resolução nº 433, de 27 de Junho de 2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), traz novas regras nos planos de saúde, entre elas, a cobrança de até 40% nos custos dos procedimentos com co-participação e franquia. O Núcleo Especializado na Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, considera o limite de co-participação abusivo.

Orlando Sampaio

“Atualmente os usuários dos planos de saúde com co-participação arcam com o valor da mensalidade do plano somada ao limite de 30% do valor do procedimento. A principal mudança trazida pela nova resolução, suspensa pelo STF, limita a co-participação em 40%, ou seja, 10% a mais se comparada àquela decorrente da aplicação da resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu nº 03/1998. Esse limite é abusivo e fere o Código de Defesa do Consumidor”, disse o defensor público e diretor do Núcleo do Consumidor, Orlando Sampaio.

