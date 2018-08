PIMENTEL LAMENTA A NEGATIVA DO GOVERNO SOBRE REFORÇO POLICIAL EM LAGARTO

02/08/18 - 15:38:50

Luciano Pimentel lamenta negativa do Governo à solicitação de reforço policial para Colônia 13

Foi lida no expediente desta quinta-feira, 02, na Assembleia Legislativa, a resposta do Governo de Sergipe à indicação protocolada pelo deputado estadual Luciano Pimentel, que solicitava o reforço no quadro de militares do Posto Policial do povoado Colônia 13, localizado no município de Lagarto.

Para Pimentel, é lamentável que o Governo não enxergue a gravidade da falta de segurança vivenciada pela população que reside no povoado. “A violência tem assustado as pessoas e a insegurança é sentida de norte a sul do país. Em Sergipe a realidade não é diferente, principalmente no interior do Estado. Sabemos que a dificuldade financeira também existe, mas é preciso que o Governo tenha suas prioridades e a segurança pública deve ser uma delas”, destacou o deputado.

Em ofício encaminhado à Casa Legislativa, a secretária de Estado da Casa Civil, Conceição Vieira, alegou inviabilidade temporária de atender ao requerimento, justificando que não há pessoal suficiente e, por este motivo, o Governo só poderá ampliar o policiamento no povoado quando ocorrer o ingresso de novos policiais.

“O Governo afirma que não possui condições de aumentar o quadro da polícia no povoado Colônia 13 e que a alternativa adotada para minimizar a falta de segurança tem sido a realização de rondas em horários e pontos estratégicos. A questão é que, infelizmente, os crimes não tem mais hora e local para acontecer. Casos de violência são registrados o tempo todo”, considerou Luciano.

