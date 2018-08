PM prende dupla suspeita e recupera celulares roubados em Itabaiana

02/08/18 - 07:41:46

Na manhã desta quarta-feira, 1º, policiais militares do 3º BPM agiram rápido e prenderam Jailson Santos Andrade, de 21 anos, e Bruno Santos Lima, 20. A dupla, suspeita de roubar moradores no município de Itabaiana, foi presa horas depois em Ribeirópolis .

Na ocasião, uma vítima da dupla, que teve o celular roubado em Itabaiana, compareceu a sede do 3º BPM e informou que o aplicativo de rastreamento do aparelho indicava como localização o município de Ribeirópolis . A partir daí, os policiais se deslocaram até o município vizinho e auxiliados pelo sinal de rastreamento, localizaram e prenderam os dois suspeitos, ambos com passagens pelo sistema prisional. Com eles, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares e a motocicleta utilizada durante os roubos em Itabaiana.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana.

O 3º BPM solicita que as vítimas de roubos compareçam à delegacia para um possível reconhecimento dos suspeitos e recuperação de seus respectivos bens.

Fonte e foto assessoria