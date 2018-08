Ponte sobre o Rio Campos Novos em Porto da Folha está 60% executada

02/08/18 - 13:17:29

Com o intuito de facilitar a vida dos moradores da cidade de Porto da Folha e dos povoados mais próximos, o Governo de Sergipe, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) prossegue célere na construção da ponte sobre o Rio Campos Novos, localizada na Rodovia SE-200, entre o Povoado Lagoa da Volta e a sede do município de Porto da Folha.

Tendo investimentos de R$ 3.985.630,30 provenientes do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste) a ponte que está sendo construída em concreto armado com guarda-rodas, possui 88,98 metros de extensão, 11 metros de largura, 6 de altura no ponto máximo do vão central, passeio de pedestres e animais com 1,5 metro de largura e contribuirá significativamente para a mobilidade da região, uma vez que a antiga foi destruída por uma cheia ocorrida em janeiro de 2016.

Segundo o Secretário Estadual da Infraestrutura, Valmor Barbosa, o andamento das obras segue o cronograma estabelecido. “Toda a base da estrutura está concluída, bem como as cabeceiras. Diariamente 32 profissionais trabalham na execução dos blocos de apoio do vão central, o que já corresponde a 60% de toda a obra. Posteriormente após a conclusão desses serviços faremos um aterro para a implantação do vão central, o preenchimento das vigas e forraremos a laje, detalha.

Melhor obra

Morador do Povoado Lagoa da Volta, Manuel Soares afirma que essa é a melhor obra já executada no município. “Passamos dias difíceis com a queda da ponte antiga, pois, tanto na época em que ela foi levada pela enchente, quanto na época de chuvas, já que para irmos até a sede de Porto da Folha tínhamos de fazer um percurso quatro vezes maior, chegando a quase 50 km. Era prejuízo com o tempo desprendido e com as despesas financeiras, já que os gastos com combustível quadruplicavam”, declara o lavrador de 63 anos

Para a dona de casa Luciene Souza, 34 anos, a satisfação com a nova ponte entre os moradores é unânime. “Vai melhorar a vida de todo mundo que passa por essa estrada, principalmente para quem mora em Lagoa da Volta e vai sempre para Porto da Folha e Monte Alegre. Estava sendo muito complicado quando chovia, pois não tínhamos como passar por aqui”, relembra.

Luiz Carlos Barbosa endossa as declarações da conterrânea. “Todos os moradores e até quem passa sazonalmente por essa estrada está satisfeito. Apesar do desvio emergencialmente feito, ele só servia quando o tempo estava firme, pois, bastava dois dias seguidos de chuvas e o nosso martírio retornava. Não vemos a hora de ela ficar pronta”, ressalta o autônomo de 38 anos.

Para Valmor Barbosa, a obra trará incontáveis melhorias.“A construção dessa ponte não só trará alento para os moradores que se deslocam frequentemente para a sede municipal, como também para as dezenas de pessoas que trafegam com motocicletas e veículos, e ainda com animais de montaria. A estrada também é uma via importante para a passagem de gado na região e, mesmo sendo vicinal, é bastante utilizada pela população de Porto Folha e Monte Alegre, bem como serve de atalho para povoados importantes dos dois municípios”, frisa.

Texto e foto: Alex Santiago