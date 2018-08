Problema de falta de manutenção no Corpo de Bombeiros Militar continua

02/08/18 - 07:22:01

O problema de falta de manutenção no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe continua, atingindo não só viaturas que estão baixadas (paradas) ou operando deficitariamente, mas também motos aquáticas e lanchas que estão também paradas por falta de manutenção.

Mais uma vez o blog Espaço Militar comprovou o fato, inclusive com imagens, que mostram as motos aquáticas e lanchas, equipamentos de extrema importância para o trabalho dos guarda-vidas e mergulhadores da corporação para salvar vítimas de afogamento e resgatar corpos, estão parados devido a falta de manutenção e também expostos às intempéries (no sol e chuva), o que deteriora tais equipamentos, que são caros, bem como as peças, pela falta do uso.

Mais uma vez espera-se que providências urgentes sejam adotadas para sanar tais problemas, pois como já é sabido, o efetivo no CBMSE é baixo e em relação aos guarda-vidas e mergulhadores é baixíssimo, e a falta destes equipamentos torna o serviço destes ainda mais dificultoso e arriscado, como por exemplo em um resgate de afogamento na praia dos Artistas na Coroa do Meio, que com tais equipamentos, em cinco minutos, se resgata uma vítima e sem eles pode demorat mais de uma hora para sair do mar, dependendo da maré.

O advogado da AMESE (Associação dos Militares do Estado de Sergipe), Márlio Damasceno, asseverou que o fato é grave, já dando ciência ao Ministério Público Estadual acerca de mais este problema junto ao CBMSE, solicitando providências.

Como perguntar não ofende: qual o motivo da falta de manutenção nestes equipamento? É falta de dinheiro?

Matéria do blog Espaço Militar