Secretaria de Estado da Saúde encaminha novas ambulâncias para os municípios

02/08/18 - 13:13:00

As 13 novas ambulâncias entregues pelo Governo do Estado, em 5 de julho, à Secretaria de Estado da Saúde (SES), renovando a Frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram emplacadas e já começaram a ser distribuídas.

O coordenador de Frota do Samu, Cleverton Costa Souza, explica que a distribuição está ocorrendo de forma gradual, pois os profissionais oriundos do PSS estão sendo capacitados pelo Núcleo de Educação Permanente NEP-SERGIPE e por consequência assumirão suas bases.

“Poço Verde, Porto da Folha, Simão Dias, Socorro, Carmópolis, São Cristóvão e Salgado, já estão com as Unidades de Suporte Básico (USB) em suas bases. Tendo Socorro e Canindé recebidos novos veículos Unidade de Suporte Avançado (USA)”, disse.

Em Laranjeiras e na base Metropolitana, localizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS), as ambulâncias chegarão até a próxima sexta-feira, 3, em substituição às já existentes.

ASCOM SES