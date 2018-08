SILVIA FONTES ABRE CAMINHO PARA DR. SAMUEL EM SOCORRO

02/08/18 - 20:16:37

O presidente do PDT em Sergipe, Fábio Henrique, quando decidiu colocar sua mulher, a deputada estadual Sílvia Fontes, para compor a chapa de Valadares Filho (PSB) como vice-governadora, terminou por favorecer a pré-candidatura a deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (PPS)

Sem Sílvia Fontes na disputa, “Dr. Samuel Carvalho tem chances de se tornar o deputado estadual mais bem votado de Socorro”, avalia um aliado do candidato. A sua candidatura ganha terreno até mesmo para as eleições municipais do segundo maior colégio eleitoral de Sergipe.

Dr. Samuel, que já havia sido candidato a prefeito de Socorro nas eleições passadas, ganhou notoriedade na política sergipana justamente por conseguir ser o segundo colocado naquela eleição com quase 13 mil votos. Agora ele chega em condições de concorrer a uma cadeira na Alese.