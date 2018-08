Vices fim de feira

02/08/18 - 08:37:11

Sem melhores nomes para disputar a vice, os pré-candidatos a governador Eduardo Amorim (PSDB) e Valadares Filho (PSB) recorreram a refugos governistas. Na verdade, o tucano queria mesmo como parceira de chapa, a vice-prefeita de Itabaianinha, Janier Mota (PPS). A recusa da moça obrigou Amorim a ir buscar o empresário Ivan Leite (PRB), que estava jogado às traças nas fileiras do governo. Da mesma forma, Valadares Filho desejava outro nome para vice. Escolheu, inclusive, o médico Emerson Ferreira (Rede), mas como esta aliança naufragou, ele foi pegar na xepa governista a deputada estadual Sílvia Fontes (PDT). Aliás, estes dois pré-candidatos a vices só se bandearam para a oposição por total falta de espaço político no time da situação. Escolhidos por falta de melhores opções, Ivan e Sílvia Fontes não terão discurso para criticar um governo do qual participavam e achavam ótimo. Misericórdia!

Maré de sapos

E o pré-candidato a senador Jackson Barreto (MDB) vive um inferno astral. Foi condenado a indenizar o vereador socorrense Adidelson Santos (PV) e está sendo acusado de improbidade pelo Ministério Público. O MPE acusa JB de, enquanto governador, ter inaugurado uma obra inacabada. Por ter dito que o vereador verde se vendeu em 2016, Jackson terá que indenizá-lo em R$ 8 mil por danos morais. Aff Maria!

Cadê o dinheiro?

A Prefeitura de Aracaju está sendo acusada de caloteira. Segundo o presidente do Sindicato dos Músicos, Tonico Saraiva, os forrozeiros sergipanos que animaram o Forró Caju ainda não viram a cor do cachê. O sindicalista diz não entender a demora, pois o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) garantiu que o dinheiro para pagar aos músicos já está há muito tempo no cofre da Prefeitura. Crendeuspai!

Largou as tetas

Após anos mamando no bem bom das tetas governistas, o PDT resolveu tentar coisa melhor na oposição. Em nota, o presidente do partido em Sergipe, Fábio Henrique, diz que o partido pulou a cerca para garantir palanque no estado ao presidenciável Ciro Gomes (PDT). Na verdade, Fábio quer mesmo é garantir sua eleição para a Câmara Federal e tentar fazer a esposa Sílvia Fontes vice-governadora. Marminino!

Faz de contas

A lista dos 180 gestores de Sergipe considerados “ficha-suja” pelo Tribunal de Contas da União não os torna fichas sujas. Portanto, a tal lista funciona apenas como indicativo de que existem problemas nas contas dos gestores denunciados. A regra também vale para as decisões do Tribunal de Contas de Sergipe, que apenas dá parecer, cabendo ao legislativo condenar ou não o político denunciado.

Coisa antiga

Espalhar notícias falsas nas campanhas eleitorais é coisa muito antiga. Novo mesmo só o nome dado à mentira política: fake news. Na campanha eleitoral de 2003, o presidente do PPS, Clóvis Silveira, anunciou, com estardalhaço, que o governo de Sergipe iria construir uma refinaria de petróleo na Barra dos Coqueiros. Tinha até nome: Atlântico Sul. Era tudo conversa mole para engabelar os tolos. Homem, vôte!

Antes só…

O PSOL vai disputar as eleições majoritárias com chapa puro sangue. O partido tentou, sem sucesso, fechar alianças com o PCB e o PSTU. O governo será disputado pelo militar Márcio Souza, tendo como candidata a vice a sindicalista Simone Rocha. A professora Sônia Meire concorrerá ao Senado. Ela acaba de receber o apoio de 60 educadores da Universidade Federal de Sergipe. Nada mal!

Sem privilégios

O Tribunal de Justiça enviou para a 3ª Vara Criminal – 1ª instância – os processos contra os deputados estaduais Robson Viana (PSD) e Adelson Barreto Filho (PR). Acusados de terem metido a mão grande no dinheiro da Câmara de Aracaju, os dois respondem por peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Outros 13 ex-vereadores são processados pelos mesmos crimes, que teriam causado um prejuízo de R$ 7 milhões aos aracajuanos. Virgem Santa!

Exagerado

E o vereador lagartense Ibraim Monteiro (PTC) enxerga o deputado federal André Moura (PSC) como um salvador da Pátria. Segundo publica hoje o jornalista Diógenes Brayner, Monteiro disse que poucos políticos fizeram tanto por Sergipe quanto Moura: “Jesus Cristo deu a vida dele para salvar a nossa. André está fazendo a mesma coisa”. Menos, Ibraim, menos!

Pregando mudança

O prefeito Edvaldo Nogueira prestigiou, ontem, a convenção do PCdoB que homologou a candidatura de Manuela D’Ávila à presidente da República. Segundo o gestor aracajuano, “já está na hora do Brasil mudar, se renovar e ser do tamanho que merece”. Nogueira promete lutar junto com Manuela por um Brasil com futuro. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 30 de março de 1914.

