A AÇÃO E INFLUÊNCIA DE ANDRÉ

03/08/18 - 00:42:25

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O jogo para formação de composições praticamente acabou. Não há mais tempo para se tomar novos rumos. Talvez ainda o PPS, mas tem que correr rápido em razão do prazo limite das convenções. Houve desentendimento pequeno na oposição, mas o empresário Edvan Amorim está em cena tentando apagar o fogo. Conversa com Clóvis Silveira, que já arruma as malas da legenda para acompanhar o PSB, do senador Valadares Filho. Um vexame…

O PPS também foi cogitado pela base aliada, através da insistência telefônica do pré-candidato ao Senado Rogério Carvalho. Mas o presidente do partido, Clóvis Silveira, acha que não tem condições de emplacar um deputado federal no bloco governista. Mesmo assim há insistência, porque de qualquer forma seria um partido a mais. Mas está difícil. Praticamente impossível.

Setores da oposição acham que o grupo liderado por André Moura (PSC) e Eduardo Amorim (PSDB) ficou robusto com algumas adesões. E citam como a mais importante o apoio do PRB com Ivan Leite e tudo. Lembram também de Gustinho, de Bosco Costa, de Dilson de Agripino e alguns outros que estão fixados ao bloco e que disputam o pleito para deputados Federal e Estadual.

Mas a oposição não pode deixar de reconhecer que o deputado federal André Moura, pré-candidato ao Senado pelo PSC, foi o maior responsável por esse crescimento oposicionista, depois de realizar um trabalho junto às prefeituras e de buscar entendimentos com parlamentares e lideranças que antes integravam o bloco do Governo.

Até porque, sem esta ação, havia certa apatia das candidaturas, claramente sem emoção e da oposição sequer tinha o que tirar.

Mesmo assim, nada que reduzisse a força da pré-candidatura à reeleição de Belivaldo Chagas, que já se prepara para o segundo turno ao lado de velhos companheiros que estão nesse projeto desde 2010, com a primeira eleição de Marcelo Déda.

GRUPO SE ANIMA COM ZÉ

A base aliada demonstra que a troca de Zé Franco por Fábio Henrique foi o melhor que podia acontecer na candidatura de Belivaldo Chagas à reeleição.

O bloco da oposição também rejeitou o PDT.

MUITO MAIS IMPORTANTE

O próprio governador Belivaldo Chagas confidenciou a aliados que o “apoio de Zé Franco é muito mais importante que o de Fábio Henrique”.

– Aconteceu na hora exata, disse.

SOLTA FOGOS COM ZÉ

O bloco liderado por Belivaldo Chagas solta fogos com a chegada de Zé Franco. Agora a base conta também com o prefeito Padre Inaldo e 21 vereadores.

Além da presidente da Câmara. Maria da Taiçoca…

PPS E O PEGA-PRA-CAPAR

O PPS tomou “três uísque” e pode seguir outros rumos. Houve um “pega-pra-capar” ontem e a legenda pode fazer uma nova composição, talvez com o PSB.

Mas Rogério Carvalho está em cima para integrá-lo à base aliada.

PARA FORMAR CHAPINHA

Clovis Barbosa (PPS) e Manoel Messias Sukita (PTC) estão conversando para fechar uma chapinha na disputa de vaga na Assembleia Legislativa.

O PTC tem oito mulheres candidatas e seis homens.

O PPS tem cinco mulheres e cinco homens na disputa.

SERGIPE VAI À CONVENÇÃO

Delegados do MDB de Sergipe participaram ontem da convenção nacional do partido, em Brasília, que homologou a candidatura de Henrique Meirelles a presidente.

Entre eles o pré-candidato a senador, Jackson Barreto.

DECISÃO EM ÚLTIMA HORA

O deputado Jairo de Gloria (PRB) decidiu disputar a reeleição acompanhando a aliança do partido. Atende a um apelo da legenda. Aconteceu ontem pela manhã.

Até quarta-feira à noite Jairo ainda estava avaliando.

SOBRE POSIÇÃO DE VALADARES

Até o início da semana esperava-se que senador Valadares (PSB) recuasse da reeleição e fosse disputar vaga na Câmara Federal, para facilitar a candidatura do filho.

Iludiu-se quem imaginou essa possibilidade.

REVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Prefeito de Estância, Gilson Andrade (PTC), disse ontem que sua cidade saiu fortalecida com a chegada de Ivan Leite ao grupo da oposição e candidato a vice-governador.

Tem certeza que Ivan e Eduardo farão uma revolução administrativa.

CHAPINHA ESTA MONTADA

Podemos, PCdoB e Avante já montaram e oficializaram uma chapinha para disputar vaga na Assembleia Legislativa, o que contraria a base aliada.

Edvaldo Nogueira interferiu na montagem.

RECEIO DO CRESCIMENTO

O deputado Valadares Filho (PSB), pré-candidato a governador do Estado, disse ontem que os seus adversários têm receio “do nosso crescimento junto à sociedade”.

– O crescimento do nosso projeto e o sentimento da sociedade foram maiores, disse.

AGORA É SOLADO E CONVERSAS

Para Valadares Filho, “a partir de agora é gastar sola de sapato, conversar muito com o povo de todo Estado e partir para a vitória”.

O PSB faz convenção hoje em Sergipe e domingo em Brasília.

ALIANÇA FORTE E COERENTE

O deputado Valadares Filho acha que a aliança com o PDT é forte e coerente com a causa que os partidos defendem, dentro de um projeto de recuperação do Estado.

Também com uma nova concepção da política.

PODE FAZER 16 FEDERAIS

Dentro dos cálculos do bloco, Valadares Filho admite que com 16 candidatos a deputado federal, a aliança pode eleger dois com o voto de legenda.

– Estou otimista com a possibilidade de fazer dois deputados federais, disse.

CIRO PODE VIR À CONVENÇÃO

Ainda não está confirmado, mais o presidenciável Ciro Gomes (PDT) poderá vir participar da convenção do seu partido, que será realizada hoje junto ao PSB.

Vai acontecer no Clube dos Engenheiros, das 09 as 19 horas.

TERÁ CANDIDATO EM SOCORRO

Fábio Henrique disse que o seu grupo político está firme com a sua decisão de fazer aliança com o PSB e vai acompanhá-lo até às urnas, com Silvia candidata a vice.

Segundo Fábio, o PDT terá candidato a deputado estadual, inclusive em Socorro

UM TRABALHO EM SILÊNCIO

O deputado federal Adelson Barreto (PR) sempre foi bem votado e continuará sendo, embora trabalhe sem estardalhaço e de forma discreta, como faz agora.

Adelson realiza um trabalho constante durante todo o mandato.

CONVENÇÕES ATÉ DOMINGO

Alguns partidos fazem convenções hoje e outros no domingo, encerrando o período de oficialização das candidaturas. Dentro de dez dias as atas estarão no TRE.

A campanha de rua vai se iniciar dia 16 deste mês.

Notas

Sobre Bolsonaro – Pesquisa DataPoder360 de julho revela que 76% das pessoas que dizem conhecer Jair Bolsonaro (PSL) declaram que não votariam nele de jeito nenhum. A taxa de rejeição cai para 55% no grupo de eleitores que afirmam conhecer Bolsonaro apenas “de ouvir falar”. Despenca para 33% entre os que não sabem quem ele é.

0x0

Meirelles disputa – O MDB oficializou ontem a candidatura de Henrique Meirelles à Presidência da República. A convenção foi realizada em Brasília. A última vez que o partido lançou nome próprio foi em 1994, com Orestes Quércia. Em sua fala, o ex-ministro fez críticas aos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT).

0x0

DEM apoia Alckmin – O Democratas oficializou ontem, em Brasília, seu apoio ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela Presidência da República. É o terceiro partido do Centrão – grupo formado por DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade – a ratificar a aliança em convenção nacional.

0x0

PT também com PSD – A Executiva Nacional do PT anunciou por meio de nota oficial publicada na quarta-feira passada, que a vereadora Marília Arraes (PT) não será candidata ao governo de Pernambuco. A convenção do PT-PE que definirá a posição do partido no estado ocorreu ontem, no Recife.

0x0

Ciro bate em Stédile – No blog de Noblat: “A burocracia do PT não está pensando no país. Virou religião. Agora o companheiro (João Pedro) Stédile (do MST) chamou seis companheiros para fazer greve de fome. Tem romaria. Em minha opinião, isso é caudilhismo do mais barato possível”. (Ciro Gomes)

0x0

Só tem corrupto – A pesquisa encomendada pela CNI ao Ibope perguntou aos eleitores que ainda não optaram por nenhum candidato à Presidência da República qual o motivo dessa indecisão. “Todos os candidatos são corruptos: 25%” e “Não tem um candidato em quem confie: 12%”, estiveram no topo.

Conversando

Tem certeza – Zezinho Sobral, pré-candidato a deputado estadual, diz que tem certeza que está ao lado de pessoas de bem, preocupadas com a melhoria do nosso estado.

Virou global – Prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) virou “global” em todo noticiários da TV-Globo sobre a convenção que aprovou Manuela D’Ávila a presidente.

Base aliada – Alguns partidos da base aliada estão querendo resistir a integrar em um chapão e isso gera contrariedade às demais legendas.

Melhor nome – As composições estão formadas e animadas para a disputa em primeiro turno. Agora é a vez do eleitor escolher o melhor candidato.

Punir excessos – A informação é de que os TREs de todos os estados acompanhem os grupos sociais e puna os excessos de notícias falsas.

Sem censura – Inibir a livre expressão, mesmo nos grupos sociais, não seria censura em razão dos motivos políticos e financeiros que levam as declarações.

Maior chance – O Partido Verde, que quebrou a aliança com a Rede, mostra que tinha razão. Os dois deputados que se filiaram a partido, têm maior chance de eleger-se.

Prepara grupo – Fábio Henrique (PDT) agora prepara o seu grupo em Socorro para a disputa de outubro com ele a deputado federal e Silvia à vice-governadora.

Muita tristeza – José Carlos Machado diz que recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do “meu amigo Volney Leite. Deixo os meus sinceros votos de pesar”.