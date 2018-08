AMESE OFICIA BELIVALDO SOBRE PAGAMENTO DO “ABONO-PERMANÊNCIA”

03/08/18 - 07:29:18

O presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Sargento Jorge Vieira, oficiou nesta quinta-feira (02), o Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), para que torne efetivo o cumprimento da Lei 298, de 05 de julho deste ano.

A Lei garante o pagamento do Abono permanência aos militares que já tenham completado 30 anos de efetivo serviço e que tenham interesse em permanecer no serviço ativo das suas respectivas corporações. Mesmo com a aprovação da lei, nenhum militar recebeu no mês de julho tal abono.