Amese solicita aos comandos da PM e CBM regularização jornada de trabalho

03/08/18 - 07:21:41

O presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Sargento Jorge Vieira, oficiou nesta quinta-feira (02) o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Marcony e o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Mendes, solicitando que seja regularizada a jornada de trabalho semanal estabelecida em lei pelo Governo do Estado.

As informações passadas pela Amese são de que diversos associados, especialmente do interior do estado, tem procurado a diretoria relatando que estão trabalhando na escala de 24 horas por 72 de folga, o que ocasiona 48 horas semanais de trabalho – extrapolando a jornada fixada.