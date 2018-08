AUDIÊNCIA DEBATE SACRALIZAÇÃO DE ANIMAIS EM RELIGIÕES

03/08/18 - 18:50:51

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe, por iniciativa da deputada estadual Ana Lúcia, realiza na próxima quarta-feira (08), a Audiência Pública “Abate ou sacraização? Práticas ancestrais dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e de terreiros”.

A audiência, que acontece às 14 horas, no plenário da ALESE, irá debater o Recurso Extraordinário 494.601, que trata da sacralização de animais em religiões de matriz africana, e sobre o Código de Proteção aos animais do Estado de Sergipe, que tramita na Casa Legislativa de Sergipe.

A abertura do evento ficará por conta do *Coletivo de Ekedes e Ogãns do Estado de Sergipe* e da *Mamet’u Orodomim Wilma Maria Silva*, que fará uma saudação a toda comunidade afro religiosa e de terreiros.

Para provocar o debate, a audiência contará com a presença do *Babalorixá Fernando Kassideran*, Pedagogo e Mestre em Educação, representante do Movimento Independente de Terreiros de Sergipe – MITS; e da *Ìyá Sônia Oliveira*, representante da Comunidade Ojú ifá Àsé Egbé Sergipano.

Também participa na condição de palestrante *Ilzver de Matos Oliveira*, Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor titular pleno do Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa ITP, Membro da Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores pela Justiça Social e da FLACSO Espanha.