CABO AMINTAS CRITICA FALTA DE PAGAMENTO ARTISTAS SERGIPANOS

03/08/18 - 06:30:42

O vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quinta-feira, 2, para falar sobre a falta de pagamento aos músicos sergipanos depois das apresentações do Forró Caju, realizado pela administração municipal.

O parlamentar corroborou com a fala do vereador Américo de Deus (Rede) sobre a situação dos artistas sergipanos pós festejos juninos.

“O vereador Américo falou sobre os artistas agora há pouco. Como é triste isso. Todo ano os artistas sergipanos ficam sem receber e é esse sofrimento. E olha que apoiaram o prefeito Edvaldo Nogueira!”, disse.

Amintas ainda ressaltou as viagens feitas pelo gestor municipal relacionando-as com a situação atual dos músicos da terra.

“Enquanto os artistas estão sem receber, olhem as imagens. O prefeito está sorrindo! Nos Estados Unidos! Será que os artistas sergipanos estão com o sorriso no rosto dessa maneira?”, ironizou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.

Foto: Evenilson Santana.