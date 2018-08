Com aulas de badminton, escola municipal se prepara para os Jogos da Primavera

O esporte tem se mostrado um grande aliado dos diretores e professores das escolas da rede municipal de educação. Há dois meses, foi implantado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Otília de Araújo Macedo, no bairro 18 do Forte, a prática de um esporte que ainda é pouco conhecido no estado: o badminton. Os alunos participantes, que já apresentam melhora no rendimento em sala de aula, se preparam para disputar os Jogos da Primavera.

O projeto foi criado pelo professor de Educação Física Luís Paulo Souza, que levou o esporte para a escola depois de passar por uma formação oferecida pelo Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada (Ceaf) da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Hoje, cerca de 20 alunos, entre 9 e 14 anos, treinam todas as sextas-feiras durante a manhã. A formação para os professores foram realizados através de uma parceria entre a Semed e Federação Sergipana de Badminton (FSBd).

“Este esporte já vem sendo praticado no Brasil há um bom tempo, mas, aqui em Sergipe, está ficando mais forte agora por conta da divulgação e do trabalho feito pelos professores da rede e também por causa da federação estadual, que tem professor nosso envolvido. Ao longo de um ano, houveram dois cursos de capacitação e, um deles, promovido pelo programa Horas de Estudo, viabilizou a criação deste projeto e sua aprovação pelo Coordenadoria de Educação Física e Esporte da Semed”, explica Luís Paulo.

A Emef, que está dando os primeiros passos na prática do badminton, conta com a parceria da Escola Estadual Governador Antônio Carlos Valadares, que também fica na comunidade. “A receptividade dos alunos aqui foi muito boa porque temos a felicidade de estarmos próximos a uma outra escola que já pratica o esporte e que também atende alunos da comunidade. Alguns dos nossos estudantes já praticavam lá, junto com seus irmãos e, agora, eles tem a oportunidade de terem o espaço deles mas, mesmo assim, ainda mantemos essa parceria com a professora da outra escola”, afirma o professor.

Iris Graziele Gomes, de 12 anos e aluna do 5º ano, foi uma das que conheceu o esporte na escola estadual e continuou praticando quando o projeto da Emef Otília de Araújo Macedo começou. “Minha prima estuda na outra escola e me levou pra jogar com ela, quando o projeto começou aqui, eu quis continuar porque gostei muito do esporte”, conta. Já Vinícius Matias, também do 5º ano, conheceu o esporte na escola. “Quando eu vi os meus colegas jogando, achei interessante e quis aprender. Agora vamos competir nos Jogos da Primavera e vamos para ganhar”.

Segundo a diretora da Emef, Silvânia Nogueira, o esporte está trazendo resultados bastantes positivos para o desempenho dos alunos. “Fazemos um acordo com eles de que, se não tirarem notas boas, não podem participar do projeto, então, quando vai chegando o período de provas, eles já se preocupam em estudar mais, porque gostam muito dos treinos e não querem ficar de fora. Os pais também já vieram conhecer as aulas e se empolgaram, aceitaram muito bem a realização do projeto”.

Além das notas, a equipe da escola também ter percebido melhoras no comportamento. “O diferencial deste esporte é que ele tem uma sequencia de regras que ajuda a disciplinar eles. Se o jogador faz um ponto, ele não pode fazer uma comemoração excessiva com um teor de deboche contra o adversário. Se ele quer comemorar um pouco mais, precisa se virar de costas. A medida em que vamos trabalhando, vamos também conversando com os professores que estão em sala de aula para nos dar esse feedback”, finaliza Luís Paulo.

Badminton



O badminton é um esporte que foi desenvolvido em meados do século XIX na Grã-Bretanha. Pode ser praticado individualmente ou em pares e é semelhante ao tênis e ao vôlei de praia. Na partida, os jogadores usam raquetes para arremessar uma peteca, que precisa passar por cima de uma rede.

