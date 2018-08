CUT FARÁ ASSEMBLEIA PARA CONSTRUÇÃO DO DIA DO BASTA EM SE

03/08/18 - 11:09:45

por: Iracema Corso

Em Defesa do Emprego, da Aposentadoria e contra a Reforma Trabalhista, sindicatos e movimentos sociais de todo Brasil ocuparão as ruas na data de 10 de agosto, o Dia do Basta! Dia Nacional de Luta.

Para discutir a construção do protesto em Sergipe, a Central Única dos Trabalhadores está convocando todos os sindicatos filiados a participar de uma Assembleia Unificada em sua sede, no dia 6 de agosto, às 17h.

No dia 10 de agosto, o Dia do Basta, a CUT convoca sua base e entidades filiadas à luta para exigir um basta de desemprego, de aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, de retirada de direitos da classe trabalhadora, de privatizações e de perseguição ao ex-presidente Lula.

Já no dia 15 de agosto, data do registro da candidatura de Lula à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a CUT estará presente em Brasília, apoiando e reforçando a posição da Central em defesa da democracia e contra a farsa de setores do Judiciário para impedir que Lula, o mais querido pelo povo e o primeiro colocado em todas as pesquisas de intenções de votos de todos os institutos do País, seja candidato nas eleições de outubro.

De volta à presidência da CUT/SE, Rubens Marques, o professor Dudu, reafirma a necessidade de todos os sindicatos ocuparem as ruas em defesa da democracia brasileira e dos direitos conquistados. “Em Sergipe, vamos lembrar ao povo quem são os golpistas que apoiaram o Governo Federal na retirada de direitos e no ataque às conquistas sociais. E na mesma linha do que move a CUT em todos os estados brasileiros, iremos à luta pela pauta classista contra o desemprego, a carestia, as reformas destruidoras de direitos, as privatizações destruidoras da nossa soberania e os atos arbitrários do Estado de exceção em que vivemos, destruidores da nossa democracia. Vamos lutar por uma profunda transformação que revogará as medidas saídas do golpe e incentivará as políticas sociais, a retomada da economia e o desenvolvimento como um todo. Será o dia de luta contra a continuidade do golpe. Nunca foi tão importante mostrar nossa força e determinação para a luta e para o enfrentamento de toda essa conjuntura perversa”.

Em Sergipe, a atividade de luta do dia 10 de agosto será organizada pela CUT/SE junto às organizações que compõem a Frente Brasil Popular. Na tarde desta quarta-feira, 1º de agosto, o assunto foi discutido em reunião da Frente, realizada na sede da CUT.