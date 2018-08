Detran/SE e Shopping Riomar unidos por um trânsito seguro

03/08/18 - 14:06:22

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) marca presença em uma exposição sobre cervejas no Shopping Riomar, de hoje, 3, até o dia 2 de setembro. O objetivo da participação da autarquia é alertar os condutores sobre o risco da combinação entre bebida alcoólica e direção. O Detran/SE conta com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) na exposição de bafômetros e no esclarecimento de dúvidas de quem visita o estande.

De acordo com a coordenadora da Escola Pública de Trânsito (EPTran) da autarquia, Karinéia Cruz, a intenção é passar informações sobre o perigo de dirigir embriagado e desmistificar alguns pontos. “Ainda existe muita gente com dúvidas sobre uso de enxaguantes bucais ou bombons com licor, por exemplo, antes de dirigir. Neste estande, faremos, com o auxílio do BPRv e da CPTran, alguns testes de bafômetro demonstrativos”, aponta a coordenadora.

A gerente de marketing do shopping, Marianna Muniz, destaca a importância da participação do Detran/SE neste evento. “Trouxemos a exposição ‘Mundo das Cervejas Especiais’ com a intenção de atingir especialmente os pais, que vão comemorar seu dia neste mês. Entretanto, como temos um papel social importante, fizemos questão da presença do Detran para alertar aos visitantes sobre o perigo da combinação entre álcool e direção”, enfatiza a gerente.

Fonte e foto Ascom – Detran/SE