DOIS HOMENS MORREM EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM ITAPORANGA

03/08/18 - 12:48:39

O Comando de Operações Especiais (Coe), unidade subordinada a Polícia Militar de Sergipe, em conjunto com o Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar da Bahia (CPE/PMBA) e Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), realizaram uma operação conjunta na tarde dessa quinta-feira, 2, na BR-101, nas proximidades do município de Itaporanga D’Ajuda, para prenderem integrantes de uma quadrilha de roubo a bancos.

A ação contou com a cooperação do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil de Sergipe, do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati/PMSE) e, também, com alguns policiais da cidade de Pirambu.

A Operação teve como consequência um confronto que resultou na morte dos dois suspeitos e na apreensão de duas armas. Um dos homens mortos foi identificado como Uoshington Conceição da Silva, é considerado um dos suspeitos mais procurados no estado da Bahia, e está envolvido em assaltos a bancos e diversos homicídios, inclusive de policiais.

PM/SE