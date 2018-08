ENERGISA E DESO SE REÚNEM PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES

03/08/18 - 16:08:45

Na manhã desta quinta-feira, 2, a Energisa e a DESO, as duas maiores concessionárias na prestação de serviços à população sergipana se reuniram para troca de experiências, alinhamento de ações e aproximação institucional. O principal objetivo da interação é procurar na reciprocidade das informações adquiridas gerar soluções mais efetivas e ágeis para os clientes das duas empresas.

O presidente da DESO Gabriel Campos destaca que “É muito produtivo compartilhar conhecimento, em qualquer ocasião. E os três lados desse relacionamento têm a ganhar: a DESO, a Energisa e a população, uma vez que as boas referências de cada companhia, quando incorporadas, se revertem em benefícios à população”.

O diretor comercial da companhia de água Wanderlê Corrêa ressalta que “A Energisa foi sempre nossa referência comercial, tanto para as questões voltadas às cobranças quanto à redução de perdas. E a gente procura chegar ao padrão que a empresa aplica no trato diário desses assuntos comerciais”.

Os executivos de cada organização fizeram apresentações dos organogramas e informaram as áreas e o modus operandi de cada empresa. O diretor-presidente da Energisa Ricardo Charbel também destaca a relevância do aprofundamento dessa aproximação institucional e reforça a necessidade de estreitamento das relações entre as empresas. “Trabalhando juntos podemos evoluir ainda mais”, finaliza Charbel.

Juliano Ferraz, diretor técnico e comercial da Energisa, apresentou as áreas, ações e práticas da empresa. Ele também reforça a disposição da concessionária de energia na troca de experiências e a perspectiva de frutos bastante positivos para todos nesse aprofundamento de relações entre as instituições.

Foto assessoria

Por André Brito