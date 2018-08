“Hospital São José pode fechar as portas por falta de pagamento”, alerta Seu Marcos

03/08/18 - 09:48:00

por Marta Costa

O atraso nos repasses ao Hospital de São José é mais uma vez tema de pronunciamento do Vereador Seu Marcos (PHS). De acordo com o parlamentar, o governo do Estado não cumpre com o compromisso de pagar os hospitais filantrópicos. A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira, 2, durante Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

O vereador chamou a atenção e revelou que o débito oriundo do Estado ultrapassa os R$ 1,4 milhão. “Ouvimos dos próprios representantes que o atraso é desde dezembro de 2017. O Estado não cumpre o seu papel de bom gestor. É de maneira irresponsável que estão tratando a saúde do povo em Sergipe”, afirmou.

Seu Marcos, que é presidente da Comissão de Saúde da CMA e da CPI que investiga as irregularidades dos contratos firmados com as entidades filantrópicas na capital, enfatiza: “o Hospital São José tem um convênio firmado que repassa à unidade recursos do Município, da União e do Estado. É justamente o valor oriundo do Estado, que está atrasado”, explicou.

Ao concluir sua fala, o parlamentar frisou: “caso a entidade feche as portas para os pacientes dos SUS a partir do próximo dia 10 de agosto, os atendimentos e as atividades sejam suspensas, os responsáveis serão àqueles que compõem a gestão estadual”, destacou.

Foto César de Oliveira