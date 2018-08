Inconformado com a separação, jovem de 18 anos tenta matar a ex sogra

03/08/18 - 15:48:22

Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio no bairro Santa Maria. Segundo informações, o acusado já possui um histórico de violência

Policiais civis da nona Delegacia Metropolitana prenderam nesta sexta-feira (03), Walter Claudio de Jesus Pereira,18 anos, pelo crime de feminicídio tentado no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo o delegado Gilberto Guimarães, o acusado chegou armado na casa da ex companheira e exigiu falar com a ex sogra, que atendeu o acusado. Após alguns instantes, Walter disparou contra a ex-sogra e fugiu em direção ao morro do avião. A vítima foi socorrida e permaneceu internada durante 15 dias.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria a insatisfação de Walter com o término do relacionamento. A ex-sogra não aceitava a convivência do casal, pois segundo relatos, Walter é uma pessoa violenta, que teria agredido a ex-companheira várias vezes durante a relação, chegando a ameaçá-la de morte.

O acusado também já agrediu sua mãe e foi internado no Centro de Atendimento ao Menor (Cenam) quando era adolescente.

Diante da situação, o homem já foi preso e encaminhado a um dos estabelecimentos prisionais do estado. A arma utilizada no crime também já foi apreendida.

SSP