Maçanetas de bronze são furtadas da entrada principal do Iphan no Rio

O par de maçanetas medindo 32 centímetros (cm) por 7,5 cm cada foi arrancado das portas da entrada princiapal do prédio. As portas são de madeira jacarandá, entalhada pelo artista Manoel Ferreira Tunes, no início do século 20 e têm inscritas oito embarcações, emolduradas por ramos de café frutificados, folhas de palmeiras e pés de cana-de-açúcar, vegetação símbolo do país à época.

Os desenhos remetem às atividades da antiga Companhia Docas de Santos, que funcionou no prédio inaugurado em 1908. Localizada na Avenida Rio Branco, a edificação abriga atualmente a superintendência do Iphan e é tombada desde 1978.

Procurada para se manifestar sobre sobre o furto, a Polícia Federal, a quem compete abrir inquérito para apurar o caso, não respondeu à Agência Brasil.

Foto Tomaz Silva/Agência Brasil