MOTORISTA EMBRIAGADO SE ENVOLVE EM ACIDENTE E É PRESO

03/08/18 - 10:04:00

Um motorista foi preso em flagrante no inicio da manhã desta sexta-feira (03) após se envolver em um acidente na rodovia estadual João Bebe Água, em São Cristóvão.

As informações são de que o motorista que teria provocado a acidente estava visivelmente embriagado no momento em que colidiu o carro em que estava frontalmente com outro veículo.

O motoristas recebeu voz de prisão, após o teste do bafômetr apresentar teor alcoólico de 0,38 mg. Além da embriaguez, o motorista não possui carteira nacional de habilitação (CNH) e o veículo estava com o licenciamento vencido.

O condutor teve ferimentos leves na cabeça e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Devido a gravidade do acidente, os dois carros ficaram parcialmente destruídos.

Foto PM/SE