MP cumpre 14 mandados de busca e apreensão em residências e empresas

03/08/18 - 08:03:19

Em Aracaju, o porteiro de um prédio residencial acabou sendo preso após se negar a abrir o porão para que os policias pudessem ter acesso aos apartamentos. A prisão aconteceu por conta da desobediência de ordem policial.

Os mandados estão sendo cumpridos em em Aracaju, Canindé do São Francisco e Porto da Folha.

Os GAECOs dos Ministérios Públicos de Sergipe e Alagoas, cumprem desde as primeiras horas desta sexta-feira (03) novos mandados de busca e apreensão em residências e sedes de empresas localizadas em Aracaju e no Município de Porto da Folha.

Os alvos da Operação de hoje são empresários e outras pessoas ligadas a empresas suspeitas de fraudes em licitações e contratos celebrados com Municípios do interior alagoano.

O GAEGO DE Sergipe foi chamado para prestar apoio operacional ao GAECO de Alagoas, já que as investigações correm por lá, estando em campo na manhã de hoje Promotores de Justiça e policiais de Sergipe e Alagoas.

Em Sergipe, a operação conta também com o apoio e participação do GERB e do Pelotão da CAATINGA.

Com informações MPE/SE