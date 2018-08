O jogo vai começar

03/08/18 - 07:53:06

Com a realização das convenções, os partidos dão um passo importante para o início da campanha eleitoral. Até o próximo dia 15, todos terão que registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Feito isso, já poderão promover comícios, carreatas, distribuir material gráfico e fazer propaganda gratuita na Internet. Com os times oficialmente escalados, as legendas vão partir para o tudo ou nada, realizar frenético corpo a corpo e, naturalmente, distribuir promessas mil, particularmente aos eleitores indecisos e desiludidos. A fase final da campanha começa no dia 31 deste mês, com o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Durante 35 dias, os candidatos vão se apresentar como salvadores da pátria e alardear os defeitos dos adversários. Será um jogo duro, com direito a golpes baixos, pois a maioria dos políticos ainda acredita que as agressões verbais e as calúnias são as melhores armas para ganhar uma eleição. Tomara que o eleitor derrote quem pensa assim. Fique ligado!

Perdeu o rebolado

O deputado estadual Jairo de Glória (PRB) perdeu o rebolado, após ter sido acusado pelo também deputado Moritos Matos (Rede) de cuspir no prato que comeu. Jairo ficou visivelmente constrangido quando o colega disse que ele deixou o bem bom do governo depois de ter mamado nas tetas por longos anos. Não fosse a intervenção de outros deputados, a coisa tinha ficado feia entre os dois. Crendeuspai!

Caiu de maduro

Diferente do que anunciou, o PDT ainda não entregou todos os cargos comissionados que tem no governo. Pelo menos é o que garante o governador Belivaldo Chagas (PSD). Contrariado com os pedetistas, que se bandearam para a oposição no último minuto do segundo tempo, Chagas disse que o PDT ficou pendurado nas tetas do governo “até amadurecer a cair”. Cruz credo!

Luto

Carmópolis está de luto com a morte do prefeito Volney Leite (PSC). Vítima de um câncer, ele morreu, ontem, num hospital de Aracaju, onde estava internado há uma semana. Com 76 anos, Volney foi eleito em 2017 com 61,29% dos votos. O sepultamento do líder político está marcado para às 10h30 de hoje, no cemitério de Carmópolis. Volney será substituído pelo vice-prefeito Alberto Narcizo da Cruz Neto, o Beto Caju (SD).

Beabá das eleições

O Tribunal Regional Eleitora realiza hoje, palestra sobre a campanha eleitoral. Dirigido a comunicadores e advogados, o evento abordará temas como fake News, regras dos debates e propaganda paga na internet. Será a partir das 9h, no auditório do TRE. Participe!

Cadê o dinheiro?

Músico por formação, o vereador aracajuano Lucas Aribé (PSB) não aceita que a Prefeitura ainda esteja devendo o cachê dos forrozeiros que animaram o Forró Caju. “É no mínimo falta de respeito com os artistas. Chega a ser é um caso até de polícia”, discursou. Com a palavra o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que nas horas vagas gosta de animar o ambiente tocando uma afinada zabumba. Vixe!

Três a zero

E a briosa polícia sergipana segue ganhando de goleada o jogo contra a criminalidade. Somente ontem, três suspeitos morreram em confronto com os policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os fuzilados eram traficantes de drogas, assassinos e assaltantes de banco. Felizmente, os policiais saíram ilesos em mais este confronto a tiros.

Bolso vazio

E o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), está na maior pindaíba. É que a Justiça tornou indisponíveis a renda e os bens dele, no processo que apura irregularidades no matadouro da cidade. Valmir é acusado de, ao arrepio da Lei, ter entregue aos amigos a administração do abatedouro de animais. Virgem Santa!

Chapa familiar

O PSB realiza sua convenção, nesta sexta-feira, para homologar as candidaturas de Valadares pai ao Senado, e de Valadares Filho ao governo de Sergipe. O advogado Henri Clay Andrade (PPL) também será confirmado como candidato a senador. A parceira de chapa de Vavazinho será a deputada estadual Sílvia Fontes (PDT), que terá o esposo Fábio Henrique (PDT) como candidato a deputado federal. Esta é uma verdadeira chapa familiar.

Vai às urnas

E quem está se preparando para disputar a presidência da OAB é o advogado Arnaldo Machado. O moço promete questionar o retrocesso da Ordem, o não cumprimento do plano de gestão e, principalmente, o uso político da OAB sergipana. Arnaldo advoga há 15 anos, é especialista e mestre em Direito Processual Civil e professor da Universidade Federal de Sergipe. Boa sorte!

Belchior vive!

Hoje tem show de Heitor Mendonça cantando Belchior, no Café da Gente, anexo ao Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Acompanham Heitor no palco os músicos James Bertisch (teclado), Odilio Saminêz(bateria) e o maestro Carlos Mendonça Muskito(contrabaixo). Com couvert artístico de R$ 20, o show vai começar às 20 horas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de dezembro de 1926.

Resumo dos Jornais