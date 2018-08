PM prende dois homens com 83 kg de maconha na Barra do Coqueiros

03/08/18 - 09:30:54

Na noite dessa quinta-feira, 2, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), em ação conjunta com o Núcleo de Inteligência do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), efetuaram a prisão de dois homens por tráfico de drogas no município de Barra dos Coqueiros.

A equipe do Choque foi informada por populares sobre uma ocorrência de tráfico na região. No local indicado, os militares encontraram dois homens em um veículo Corolla de cor prata, com 116 gramas de maconha. Durante a abordagem, os PMs desconfiaram do nervosismo de um dos suspeitos com relação a um contrato de aluguel residencial que estava no automóvel e resolveram averiguar o endereço com o apoio do Getam.

Na residência alugada por Lucas Sobral Oliveira, 22 anos, as guarnições apreenderam 83 kg de maconha fracionada em sacos, assim como uma balança de precisão. Segundo informações prestadas por Lucas, a casa foi locada com a finalidade de armazenar a grande quantidade de entorpecente. O segundo envolvido foi identificado como Igor Daniel de Jesus Mota, 26 anos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista Norte, com o suporte logístico de viaturas do Batalhão de Polícia de Radiopatrula (BPRp) e do Esquadrão de Polícia Montada (EPMon).

Fonte e foto PM/SE