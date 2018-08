PSB APROVA VALADARES A GOVERNADOR E SILVIA FONTES À VICE

03/08/18 - 20:52:31

O deputado federal Valadares Filho foi homologado nesta sexta-feira (03) como o candidato do PSB ao Governo do Estado, em convenção realizada no sede da Aease em Aracaju. O grupo reuniu centenas de aliados e vários candidatos proporcionais, já efinitivamente definidos para disputar as eleições de outubro deste ano.

A chapa liderada por Valadares Filho tem a deputada estadual Silvia Fontes (PDT) como vice-governadora, o senador Valadares (PSB), que tentará a reeleição e o advogado Henri Clay (PPL) como o outro candidato candidato ao Senado. O bloco será formado pelo PPL, PTB, PRP, PDT e PROS, além do PSB.

Em seu discurso, Valadares Filho admitiu que não foi surpresa a presença de Silvia Fontes como vice em sua chapa: “Silvia é uma mulher corajosa e guerreira. Ela conhece os problemas de Sergipe e será uma vice-governadora muito ativa no nosso governo, como também uma grande mulher na linha de frente da nossa campanha”.

Lembrou que o seu nome traz os requisitos para uma administração de qualidade, “no zelo com o bem público, com o dinheiro público, num governo limpo, que tem a credibilidade e independência necessárias para fazer as mudanças que Sergipe precisa”, disse.

Ao confirmar o nome do senador Valadares (PSB) para a reeleição, o deputado Valadares Filho destacou os seus números na pesquisa. “O senador Valadares vem para a reeleição. Ele é um patrimônio de Sergipe. Ele merece ser reeleito porque vem liderando