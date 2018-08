Sábado é dia de Aulão do Programa Conexões do Bem em Capela

03/08/18 - 07:47:34

Neste sábado, 4, o Programa Conexões do Bem realiza em parceria com o Aulão Capelense o ‘10º Aulão do Conexões do Bem’. Dessa vez a turma levará atividades físicas, culturais e serviços de saúde gratuitos para a população do município de Capela. O evento será realizado na Praça Matriz com aulas de zumba, ritmos, aeróbica e pintura.

O Aulão também oferecerá a comunidade serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia. “O nosso principal objetivo é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população. Nosso lema é promover saúde e prevenir doenças”, afirmou o deputado Matos.

CONEXÕES DO BEM

O deputado estadual Matos (Rede) criou o Programa Conexões do Bem, em 2017, com o intuito de ofertar cursos gratuitos para a comunidade. O programa agrega educação, esporte e cultura. Com aulas de funcional, pilates, zumba, inglês, espanhol, alfabetização, reforço de química e física, pintura em tela e decorativa, música, técnica vocal, karatê, culinária, e palestras de educação e saúde. Essas atividades acontecem em 22 comunidades, em três cidades – Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. As aulas são gratuitas e não há limites de idades. Mais de 1.500 pessoas já foram atendidas pelo Programa Conexões do Bem.

Foto Assessoria de Imprensa do Parlamentar

Por Andréa Oliveira