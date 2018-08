Sala de Vacinação do Ipesaúde participa de campanha de imunização

03/08/18 - 10:28:10

Sala de Vacinação do Ipesaúde participa de campanha de imunização contra a Poliomielite e Sarampo

O setor, fica localizado na sede da instituição e é aberto ao público em geral

A partir da próxima segunda-feira, dia 06, começa a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e o Sarampo do Ministério da Saúde. Com previsão de término para o dia 31/08 a campanha é destinada a crianças de 1 ano a menores de 5 anos. O “Dia D” está marcado para a manhã de sábado, dia 18 de agosto. O objetivo da campanha é o de imunizar 95% do público-alvo. A Sala de Vacinação do Ipesaúde é aberta a toda a população, independente de ser beneficiário da entidade ou não.

A coordenadora de enfermagem do Ipesaúde, Joyce Silva Andrade Nunes, alerta que não há necessidade para temer a vacina. “Muito pelo contrário! As doses são elaboradas com todo o cuidado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição renomada em todo o mundo há 118 anos”, pontuou.

Para esta campanha o Ministério da Saúde determinou nova imunização de crianças já vacinadas há mais de 30 dias. Os imunodeprimidos, quimioterápicos e transplantados de medula só podem ser protegidos contra sarampo e poliomielite mediante relatório médico.

Crianças com alergia grave a ovo precisam ser encaminhadas ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) para receber a dose. O Centro está localizado no setor de radioterapia do Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

No ano de 2017 quatro municípios sergipanos ficaram abaixo dos 50% de imunização contra a poliomielite de acordo com o Ministério da Saúde: Monte Alegre (24,29%); Simão Dias (29,17%); Siriri (37,93%) e Pinhão (48,62%).

Já o Sarampo foi detectado recentemente em alguns estados do país como Amazonas, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Segundo o MS, no ano passado apenas o estado do Ceará atingiu os 95% de cobertura vacinal.

A Sala de Vacinação do Ipesaúde funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15:30h e não fecha para almoço. A autarquia está localizada na rua Campos, 177 bairro São José. Lembre-se de levar o cartão de vacinação, caso o tenha. Se não tiver a equipe disponibilizará um. Em caso de dúvida ligar para o fone 3226-2828.

Da assessoria