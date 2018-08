Sejesp vai realizar mais uma edição do Inova Jovem

03/08/18 - 14:13:43

Após o sucesso entre os novos empreendedores aracajuanos, vem aí a segunda edição do Inova Jovem. O projeto faz parte do plano da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e oferta curso gratuito de empreendedorismo com direito a diploma para jovens entre 18 e 29 anos. Para quem já tem, ou pensa em realizar o grande sonho do próprio negócio, as inscrições vão de 6 a 17 de agosto, na Unidade de Qualificação Profissional da Fundat, no bairro Santos Dumont. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência na hora da preencher a ficha de inscrição.

Através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), com apoio da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e da Juventude (SEEL), o projeto é desenvolvido na capital desde o mês de maio. Para o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Jorge Araujo Filho, o programa oferece ferramentas primordiais para que cada um deles se qualifique para encarar os desafios que o mercado impõe a quem empreende no país. “Depois de absorverem todo o conteúdo transmitido pelo professor em uma semana intensa de estudos, eles vão para casa com o plano de negócio pronto, e a partir daí passam a contar com uma mentoria que irá acompanhá-los na execução desse plano. É algo que dará a eles uma chance grande de sucesso” destaca Jorge Araujo.

“A primeira edição foi muito satisfatória. Todos que concluíram realmente absorveram e aproveitaram ao máximo o conteúdo, e agora estão colocando em prática nos negócios, aqueles que já tinham. Os que ainda não tinham, também conseguiram abrir. Mas de uma forma geral, a turma esclareceu a visão do que é necessário para ser um pequeno empreendedor”, afirmou o diretor de Políticas Públicas para a Juventude da Sejesp, Francisco Albuquerque.

Devido ao grande sucesso da primeira edição, o curso se expandiu e o número de vagas dobrou, ao todo 50 alunos serão selecionados. Segundo Francisco, o projeto é sinônimo de inclusão e a expectativa é estimular cada vez mais a juventude empreendedora. “O número de vagas dobrou, vamos conseguir atingir mais bairros. Além do Santos Dumont, que vai ser o ponto focal onde ocorrerão as aulas, os bairros adjacentes vão poder absorver, pois partimos do princípio da inclusão. Quanto mais gente empreendendo, melhor”.

Após a seleção dos candidatos, os resultados serão divulgados dia 23 de agosto, através das redes sociais. As aulas estão previstas para começar dia 27 na Escola de Esporte Gerivaldo Garcia. O curso tem duração de 30 horas presenciais e três meses de acompanhamento, através de encontros quinzenais com os professores e um call center, disponível para tirar as dúvidas.

Jovens empreendedores

Alunos da primeira edição já colocam em pratica as táticas de empreendedorismo. É o caso de Carla Mariana, que entrou no programa com um objetivo, ampliar os negócios da família, e garante que, agora, sua visão já é outra. “Tenho uma loja de conserto de eletrodomésticos. Foi maravilhoso participar do curso, pois me ajudou a ter mais noção de entrada e saída do fluxo de caixa, a ter uma visão mais ampla da minha loja. Depois do curso, tenho outro olhar do meu próprio negócio, onde eu posso aprimorar o que eu faço, e em breve realizar o sonho de abrir uma filial”.

Talentosa cozinheira, Roberta Dantas foi mais uma das alunas beneficiadas pelo Inova Jovem. A microempreendedora já produzia e vendia lanches em casa quando entrou para a turma. De acordo com Roberta, o programa veio no momento certo para auxiliar na administração financeira. “O curso agregou mais noção dos itens que eu gasto e no funcionamento do caixa. As aulas me ensinaram até mesmo no atendimento aos clientes. Na verdade, eu fiz o curso porque quero abrir minha lanchonete, e talvez ainda esse ano eu consiga”.

Por Tirzah Braga